Происшествия

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Спасая шестерых детей из горящего дома, 39-летний мужчина получил ожоги 64% тела

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#пожар
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Спасая шестерых детей из горящего дома, 39-летний мужчина получил ожоги 64% тела

Московские и липецкие медики сражаются за жизнь пострадавших при пожаре отца шестерых детей и их бабушки.

В областном ожоговом центре борются за жизнь 39-летнего мужчины и 62-летней женщины, сильно пострадавших при пожаре 9 марта в в селе Стрелец Долгоруковского района.

Напомним, 9 марта в 19:09 на улице Архангельской в селе Стрелец  горел частный дом. В доме полностью выгорела кухня. В пожаре погиб пенсионер — отец 39-летнего мужчины, а сам он и его 62-летняя мать были госпитализированы.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 39-летний мужчина получил ожоги 64% тела и ожоги дыхательных путей, вынося из горящего дома своих шестерых детей и мать. У бабушки детей — ожоги 27% тела и сильнейшая термоизоляционная травма.

Оба пациента находятся на ИВЛ, за их жизнь липецкие врачи сражаются совместно с московскими коллегами, которые подключены к лечению дистанционно. Перевести пострадавших в федеральные медицинские центры не представляется возможным — они не транспортабельны. 

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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

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#пожар
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Комментарии (2)

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Cunac

37 минут назад
Господи! Помоги им выздороветь! Всем добра!
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Лиза

40 минут назад
Здоровья мужчине и его маме!
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