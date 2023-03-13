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Отец троих детей получил 4 года лишения свободы условно за кражу «Мазды 6» при помощи дубликата ключей

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#кража #угон
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Отец троих детей получил 4 года лишения свободы условно за кражу «Мазды 6» при помощи дубликата ключей

Часть неразобранной машины была возвращена потерпевшему.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 37-летнему жителю села Уткино Задонского района за кражу автомобиля «Мазда 6» за 2 010 000 рублей.

Напомним, мужчина хитрым способом украл от дома №21 по улице Свиридова в Липецке автомобиль «Мазда 6». До этого хозяин машины потерял оригинальный комплект ключей от автомобиля и сигнализации, а похититель эти ключи нашёл, сделал дубликат, позволяющий отключать системы безопасности и заводить двигатель, после чего вернул оригинал ключей хозяину, а потом при помощи дубликата угнал припаркованную во дворе машину.

Открыв и заведя машину при помощи дубликата ключей, мужчина для конспирации снял с неё регистрационные номера и перегнал автомобиль в автосервис на улице Константина Вершинина. Там автомобиль по указанию подозреваемого был разобран на запчасти. Но не полностью. В результате потерпевшему был причинен ущерб в 2 010 000 рублей. При этом сам хозяин машины в заявлении в полицию настаивал на стоимости в 2 800 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, отца троих детей суд признал виновным в краже и по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере» приговорил к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Также ему придётся заплатить 10 тысяч рублей в федеральный бюджет. Суд учёл положительные характеристики мужчины, явку с повинной, активное содействие раскрытию преступления.

Часть неразобранной машины была возвращена потерпевшему. Гражданский иск по делу не был заявлен, но хозяин машины ещё может потребовать возместить ущерб в порядке гражданского судопроизводства.

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#кража #угон
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Комментарии (2)

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Семён

28 минут назад
Шоколадку за 100 руб украл, 5лет колонии, а тут 2 лимона и условно, дырявое у нас правосудие
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Гость1

38 минут назад
"Суд учёл положительные характеристики мужчины, явку с повинной, активное содействие раскрытию преступления" Смешно читать, был бы таким положительным, не взял бы чужое. Слишком мягкое наказание
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