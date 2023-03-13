Происшествия
сегодня, 11:30
Отец троих детей получил 4 года лишения свободы условно за кражу «Мазды 6» при помощи дубликата ключей
Часть неразобранной машины была возвращена потерпевшему.
Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 37-летнему жителю села Уткино Задонского района за кражу автомобиля «Мазда 6» за 2 010 000 рублей.
Напомним, мужчина хитрым способом украл от дома №21 по улице Свиридова в Липецке автомобиль «Мазда 6». До этого хозяин машины потерял оригинальный комплект ключей от автомобиля и сигнализации, а похититель эти ключи нашёл, сделал дубликат, позволяющий отключать системы безопасности и заводить двигатель, после чего вернул оригинал ключей хозяину, а потом при помощи дубликата угнал припаркованную во дворе машину.
Открыв и заведя машину при помощи дубликата ключей, мужчина для конспирации снял с неё регистрационные номера и перегнал автомобиль в автосервис на улице Константина Вершинина. Там автомобиль по указанию подозреваемого был разобран на запчасти. Но не полностью. В результате потерпевшему был причинен ущерб в 2 010 000 рублей. При этом сам хозяин машины в заявлении в полицию настаивал на стоимости в 2 800 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, отца троих детей суд признал виновным в краже и по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере» приговорил к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Также ему придётся заплатить 10 тысяч рублей в федеральный бюджет. Суд учёл положительные характеристики мужчины, явку с повинной, активное содействие раскрытию преступления.
Часть неразобранной машины была возвращена потерпевшему. Гражданский иск по делу не был заявлен, но хозяин машины ещё может потребовать возместить ущерб в порядке гражданского судопроизводства.
Напомним, мужчина хитрым способом украл от дома №21 по улице Свиридова в Липецке автомобиль «Мазда 6». До этого хозяин машины потерял оригинальный комплект ключей от автомобиля и сигнализации, а похититель эти ключи нашёл, сделал дубликат, позволяющий отключать системы безопасности и заводить двигатель, после чего вернул оригинал ключей хозяину, а потом при помощи дубликата угнал припаркованную во дворе машину.
Открыв и заведя машину при помощи дубликата ключей, мужчина для конспирации снял с неё регистрационные номера и перегнал автомобиль в автосервис на улице Константина Вершинина. Там автомобиль по указанию подозреваемого был разобран на запчасти. Но не полностью. В результате потерпевшему был причинен ущерб в 2 010 000 рублей. При этом сам хозяин машины в заявлении в полицию настаивал на стоимости в 2 800 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, отца троих детей суд признал виновным в краже и по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере» приговорил к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Также ему придётся заплатить 10 тысяч рублей в федеральный бюджет. Суд учёл положительные характеристики мужчины, явку с повинной, активное содействие раскрытию преступления.
Часть неразобранной машины была возвращена потерпевшему. Гражданский иск по делу не был заявлен, но хозяин машины ещё может потребовать возместить ущерб в порядке гражданского судопроизводства.
Семён
Гость1