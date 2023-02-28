37-летнего безработного отца троих детей подозревают в краже дорогой машины

Машину потом разобрали в автосервисе на улице Константина Вершинина на запчасти.

Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя села Уткино Задонского района, которого подозревают в краже автомобиля «Мазда 6» за 2 010 000 рублей.



По версии следствия, мужчина украл от дома №21 по улице Свиридова в Липецке автомобиль «Мазда 6». А до этого хозяин машины потерял оригинальный комплект ключей от автомобиля и сигнализации, а предполагаемый похититель эти ключи нашёл, сделал дубликат, позволяющий отключать системы безопасности и заводить двигатель, после чего вернул оригинал ключей хозяину.



В период с вечера 14 октября по утро 15 октября припаркованная в том же дворе на улице Свиридова машина пропала. Машину подозреваемый открыл и завёл при помощи дубликата ключей, после чего для конспирации снял с автомобиля регистрационные номера и перегнал машину в автосервис на улице Константина Вершинина. Там автомобиль по указанию подозреваемого был разобран на запчасти.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в результате потерпевшему был причинен ущерб в 2 010 000 рублей. При этом сам хозяин машины в заявлении в полицию настаивал на стоимости в 2 800 000 рублей.



Действия подозреваемого были квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Подозреваемый — ранее не судим, нигде не работает, женат, имеет троих малолетних детей.