Происшествия

57 минут назад

13 лет строго режима получил обвиняемый в изнасиловании 3-летней племянницы

1 940
#изнасилование несовершеннолетней
13 лет строго режима получил обвиняемый в изнасиловании 3-летней племянницы

Суд первой инстанции оправдал обвиняемо. Однако приговор был отменен, а дело направлено на доследование и новое судебное разбирательство. 

Вынесен  приговор  по делу 23-летнего жителя Липецкого района, который обвинялся в насилии над 3-летней племянницей. Он признан виновным в четырех эпизодах преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Суд первой инстанции оправдал мужчину. Однако это решение было  обжаловано в кассационной инстанции, которая отменила приговор, и передала уголовное дело на новое судебное рассмотрение. По его результатам виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

«Следствием и судом установлено, что в сентябре - октябре 2018 года подсудимый, воспользовавшись отсутствием сестры, изнасиловал её 3-летнюю дочь и совершил с девочкой иные действия сексуального характера. Называя происходящее игрой, он просил племянницу не рассказывать о случившемся родителям, обещая ей за молчание сладости», — рассказали в пресс-службе областного управления следственного комитета. 

О преступлениях правоохранительным органам стало известно от бабушки ребенка, заподозрила неладное во время купания девочки. 

«Во время следствия вину в совершении преступлений обвиняемый признал, однако впоследствии заявил о свой непричастности к произошедшему с ребенком. Его доводы были опровергнуты собранными следствием доказательствами, в числе которых выводы судебно-медицинской экспертизы, подтвердившие наличие телесных повреждений у ребенка», — говорится в сообщении СК.

1 940
#изнасилование несовершеннолетней

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мама

19 минут назад
Это за гранью(((
ответить

Еще в рубрике

19-летняя женщина за 15 минут потратила с найденной карты 5 048 рублей
#кража
19-летняя женщина за 15 минут потратила с найденной карты 5 048 рублей

сегодня, 17:37

Происшествия
47-летнего липчанина подозревают в нападении с кухонным ножом на двоих знакомых
#поножовщина
2
47-летнего липчанина подозревают в нападении с кухонным ножом на двоих знакомых

сегодня, 16:37

Происшествия
На Московской — пробка из-за ДТП
#ДТП
4
На Московской — пробка из-за ДТП

сегодня, 14:56

Происшествия
Кражу лекарств пенсионером в аптеке записала камера видеонаблюдения
#кража
21
Кражу лекарств пенсионером в аптеке записала камера видеонаблюдения

сегодня, 12:19

Происшествия
Елецкая мэрия выплатит 40 000 рублей за упавшие на «Мазду-3» ветки деревьев
#дерево #автомобиль
Елецкая мэрия выплатит 40 000 рублей за упавшие на «Мазду-3» ветки деревьев

сегодня, 11:24

Происшествия
На улице Московской сгорел светофор
#МЧС #пожар #светофор
11
На улице Московской сгорел светофор

сегодня, 11:15

Происшествия