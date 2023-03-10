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13 лет строго режима получил обвиняемый в изнасиловании 3-летней племянницы
Суд первой инстанции оправдал обвиняемо. Однако приговор был отменен, а дело направлено на доследование и новое судебное разбирательство.
Суд первой инстанции оправдал мужчину. Однако это решение было обжаловано в кассационной инстанции, которая отменила приговор, и передала уголовное дело на новое судебное рассмотрение. По его результатам виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.
«Следствием и судом установлено, что в сентябре - октябре 2018 года подсудимый, воспользовавшись отсутствием сестры, изнасиловал её 3-летнюю дочь и совершил с девочкой иные действия сексуального характера. Называя происходящее игрой, он просил племянницу не рассказывать о случившемся родителям, обещая ей за молчание сладости», — рассказали в пресс-службе областного управления следственного комитета.
О преступлениях правоохранительным органам стало известно от бабушки ребенка, заподозрила неладное во время купания девочки.
«Во время следствия вину в совершении преступлений обвиняемый признал, однако впоследствии заявил о свой непричастности к произошедшему с ребенком. Его доводы были опровергнуты собранными следствием доказательствами, в числе которых выводы судебно-медицинской экспертизы, подтвердившие наличие телесных повреждений у ребенка», — говорится в сообщении СК.
Мама