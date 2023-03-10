13 лет строго режима получил обвиняемый в изнасиловании 3-летней племянницы

Суд первой инстанции оправдал обвиняемо. Однако приговор был отменен, а дело направлено на доследование и новое судебное разбирательство.

Вынесен приговор по делу 23-летнего жителя Липецкого района, который обвинялся в насилии над 3-летней племянницей. Он признан виновным в четырех эпизодах преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).



Суд первой инстанции оправдал мужчину. Однако это решение было обжаловано в кассационной инстанции, которая отменила приговор, и передала уголовное дело на новое судебное рассмотрение. По его результатам виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.



«Следствием и судом установлено, что в сентябре - октябре 2018 года подсудимый, воспользовавшись отсутствием сестры, изнасиловал её 3-летнюю дочь и совершил с девочкой иные действия сексуального характера. Называя происходящее игрой, он просил племянницу не рассказывать о случившемся родителям, обещая ей за молчание сладости», — рассказали в пресс-службе областного управления следственного комитета.



О преступлениях правоохранительным органам стало известно от бабушки ребенка, заподозрила неладное во время купания девочки.



«Во время следствия вину в совершении преступлений обвиняемый признал, однако впоследствии заявил о свой непричастности к произошедшему с ребенком. Его доводы были опровергнуты собранными следствием доказательствами, в числе которых выводы судебно-медицинской экспертизы, подтвердившие наличие телесных повреждений у ребенка», — говорится в сообщении СК.



