Происшествия
сегодня, 09:33
Житель Краснинского района погиб во время пожара в Липецке
Пожар вспыхнул сегодня ночью в общежитии на улице Терешковой.
6 марта в 00:21 в одной из комнат общежития на улице Терешковой вспыхнул пожар. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, во время возгорания погиб 30-летний житель Краснинского района
- По предварительным данным, мужчина отравился продуктами горения. Установлено, что в общежитии он снимал комнату. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента и выясняют обстоятельства возникновения пожара и гибели человека, - рассказали в полиции.
- По предварительным данным, мужчина отравился продуктами горения. Установлено, что в общежитии он снимал комнату. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента и выясняют обстоятельства возникновения пожара и гибели человека, - рассказали в полиции.