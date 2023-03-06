Происшествия

сегодня, 09:33

Житель Краснинского района погиб во время пожара в Липецке

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#МЧС #пожар
Житель Краснинского района погиб во время пожара в Липецке

Пожар вспыхнул сегодня ночью в общежитии на улице Терешковой.

6 марта в 00:21 в одной из комнат общежития на улице Терешковой вспыхнул пожар. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, во время возгорания погиб 30-летний житель Краснинского района 

- По предварительным данным, мужчина отравился продуктами горения. Установлено, что в общежитии он снимал комнату. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента и выясняют обстоятельства возникновения пожара и гибели человека, - рассказали в полиции.
931
#МЧС #пожар

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