Житель Краснинского района погиб во время пожара в Липецке

Пожар вспыхнул сегодня ночью в общежитии на улице Терешковой.



6 марта в 00:21 в одной из комнат общежития на улице Терешковой вспыхнул пожар. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, во время возгорания погиб 30-летний житель Краснинского района



- По предварительным данным, мужчина отравился продуктами горения. Установлено, что в общежитии он снимал комнату. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента и выясняют обстоятельства возникновения пожара и гибели человека, - рассказали в полиции.

