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Пятеро жителей Липецкой области за минувшие сутки отправились в больницы с COVID

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
Пятеро жителей Липецкой области за минувшие сутки отправились в больницы с COVID

И в нашем регионе, и в целом по стране заболевают опять чаще, чем выздоравливают.

По данным портала спопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области 115 пациентов излечились от коронавируса, но заболевших всё равно больше – 128 человек. При этом пятерым потребовалась госпитализация.

За сутки от COVID никто не умер, при этом последняя жертва была зафиксирована вчера, 3 марта.

Общая статистика с начала пандемии в 2020 году теперь выглядит следующий образом: заболели 179 657 человек, выздоровели 174 532 больных, умерли 3 957 пациентов.

Вчера в целом в России было выявлено 14 049 новых случаев заразы, что превышает количество выздоровевших – 11 462 человека, из которых слегли в больницу 1 571 человек. За сутки вирус унёс жизни 39 россиян.

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус

Комментарии (1)

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Эх

5 минут назад
опять новый ПОПкороновирус
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