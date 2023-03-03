Здоровье

52 минуты назад

Ельчанин обморозил ногу в лесу

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#обморожение
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Ельчанин обморозил ногу в лесу

Мужчина заготавливал хворост и дрова.

Наступила календарная весна, но в Липецкой области продолжают поступать в больницу жертвы морозов.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в Елецком районе 51-летний мужчина работал в лесу — заготавливал хворост и дрова и обморозил стопу.

Сейчас мужчина госпитализирован в областной ожоговый центр.
1 375
#обморожение
1

Комментарии (1)

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Ну не как люди нехотят жить в цивилизации.

9 минут назад
Чтоб газ провести вроде еще и нестарый. Он будет ходить за хворостом. Это чекнуться можно!
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