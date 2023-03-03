Ельчанин обморозил ногу в лесу

Мужчина заготавливал хворост и дрова.

Наступила календарная весна, но в Липецкой области продолжают поступать в больницу жертвы морозов.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в Елецком районе 51-летний мужчина работал в лесу — заготавливал хворост и дрова и обморозил стопу.



Сейчас мужчина госпитализирован в областной ожоговый центр.