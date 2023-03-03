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39-летний липчанин обвиняется в трех эпизодах телефонного терроризма

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#телефонный терроризм
39-летний липчанин обвиняется в трех эпизодах телефонного терроризма

Как считают полицейские, он трижды сообщал о взрывных устройствах в домах и торговых центрах.

Отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку расследовал уголовного дела 39-летнего жителя Липецкой области обвиняемого в заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. По статье 207 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.  

Следствие пришло к выводу, что мужчина трижды звонил с сотового телефона на номера экстренных служб с сообщениями об угрозах взрывов. В первый раз речь шла о жилом доме, в двух других случаях - о торговых центрах. Эти сообщения проверялись экстренными службами: правоохранители обследовали здания и прилегающие к ним территорий. Никаких взрывчатых веществ или устройств они не находили.

Дело направлено в суд. Известно, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление и кражи.

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#телефонный терроризм

Комментарии (2)

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неоднозначник

15 минут назад
как оценят уровень адекватности звонаря эксперты по психиатрии ?
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Любовь

26 минут назад
"Шалости" сороколетних мужиков,как-то не по-мужски.
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