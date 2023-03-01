Коронавирус

33 минуты назад

Обновился рекорд по количеству выявленных в Липецкой области случаев COVID-19 за сутки

1 407
#коронавирус
1
Обновился рекорд по количеству выявленных в Липецкой области случаев COVID-19 за сутки

В Липецкой области выявили 154 новых случая COVID-19. Так много людей в этом году за сутки не получали диагноз COVID-19.

Радует то, что никто не умер от вируса за последние сутки в регионе, госпитализировали 17 человек, выздоровел 141 человек. Для сравнения: 1 марта 2022 года были выявлены 829 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 179 252 случая COVID-19, выздоровели 174 108 человек, умерли 3 956 человек.

В областях ЦФО также растет количество новых случаев COVID-19, выявленных за сутки. Самый большой рост зафиксирован в Тамбовской области, там выявили 157 случаев, при том что накануне сообщалось о 57. В Тульской области сегодня выявили 84, а накануне — 53. В Воронежской области за сутки выявили 389 случаев, в Рязанской области — 106, в Курской области — 68, в Орловской области — 53. Немного успокаивает тот факт, что никто не погиб от вируса.

В России за сутки выявили 13 438 случаев COVID-19, госпитализировали 1 950 человек, выздоровели 16 557 человек, умерли 37 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 285 908 случаев COVID-19, выздоровели 21 631 409 человек, умерли 396 137 человек.
1 407
#коронавирус
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наталья

7 минут назад
Верить никому нельзя,кругом обман!
ответить

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 больше людей, чем заболели
#коронавирус
1
За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 больше людей, чем заболели

вчера, 11:09

Коронавирус
За прошедший день смертей от COVID-19 в Липецкой области не произошло
#коронавирус
За прошедший день смертей от COVID-19 в Липецкой области не произошло

27.02.2023 13:24

Коронавирус
Каждый третий заболевший COVID липчанин вчера нуждался в госпитализации
#COVID #статистика заболевания #коронавирус
6
Каждый третий заболевший COVID липчанин вчера нуждался в госпитализации

25.02.2023 12:43

Коронавирус
Коронавирус в России: волна пойдет на спад в апреле?
#COVID #хроники коронавируса
7
Коронавирус в России: волна пойдет на спад в апреле?

25.02.2023 09:16

Коронавирус
Заболели COVID-19 за сутки меньше жителей Липецкой области, чем выздоровели
#коронавирус
2
Заболели COVID-19 за сутки меньше жителей Липецкой области, чем выздоровели

22.02.2023 11:32

Коронавирус
В Липецкой области растет количество госпитализированных с COVID-19 больных
#коронавирус
2
В Липецкой области растет количество госпитализированных с COVID-19 больных

21.02.2023 11:31

Коронавирус