Обновился рекорд по количеству выявленных в Липецкой области случаев COVID-19 за сутки

В Липецкой области выявили 154 новых случая COVID-19. Так много людей в этом году за сутки не получали диагноз COVID-19.





С начала эпидемии, по данным сайта



В областях ЦФО также растет количество новых случаев COVID-19, выявленных за сутки. Самый большой рост зафиксирован в Тамбовской области, там выявили 157 случаев, при том что накануне сообщалось о 57. В Тульской области сегодня выявили 84, а накануне — 53. В Воронежской области за сутки выявили 389 случаев, в Рязанской области — 106, в Курской области — 68, в Орловской области — 53. Немного успокаивает тот факт, что никто не погиб от вируса.



В России за сутки выявили 13 438 случаев COVID-19, госпитализировали 1 950 человек, выздоровели 16 557 человек, умерли 37 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 22 285 908 случаев COVID-19, выздоровели 21 631 409 человек, умерли 396 137 человек. Радует то, что никто не умер от вируса за последние сутки в регионе, госпитализировали 17 человек, выздоровел 141 человек. Для сравнения: 1 марта 2022 года были выявлены 829 случаев инфицирования коронавирусом.С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф , в регионе выявили 179 252 случая COVID-19, выздоровели 174 108 человек, умерли 3 956 человек.В областях ЦФО также растет количество новых случаев COVID-19, выявленных за сутки. Самый большой рост зафиксирован в Тамбовской области, там выявили 157 случаев, при том что накануне сообщалось о 57. В Тульской области сегодня выявили 84, а накануне — 53. В Воронежской области за сутки выявили 389 случаев, в Рязанской области — 106, в Курской области — 68, в Орловской области — 53. Немного успокаивает тот факт, что никто не погиб от вируса.В России за сутки выявили 13 438 случаев COVID-19, госпитализировали 1 950 человек, выздоровели 16 557 человек, умерли 37 человек.С начала эпидемии в стране выявили 22 285 908 случаев COVID-19, выздоровели 21 631 409 человек, умерли 396 137 человек.