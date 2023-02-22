Сейсмолог объяснил аномально долгую подземную активность в зоне землетрясений

Подземные толчки в Турции и Сирии 20 февраля были аномально сильными и являются «неприятным симптомом» того, что сейсмическая активность в регионе затянется, рассказали «Известиям» ученые.

Сейсмологи полагают, что под угрозой и другие страны, расположенные в сейсмоопасных зонах Средиземноморья: Италия, Греция, Кипр, Испания, Португалия.



Аномально долгую подземную активность они объяснили тем, что в прибрежных зонах движение литосферных плит происходит чаще и ощущается сильнее, чем на материке. А триггером землетрясения могло стать максимальное за 992 года сближение Луны и Земли, которое произошло 21 января — оно вызвало дополнительное смещение плит, что и привело к серии сильных подземных толчков.



По словам заместителя директора Института физики Земли РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующего лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубена Татевосяна, в очаговой зоне последнего землетрясения, которая простирается на несколько сотен километров, наверняка будут другие ощутимые толчки.



«События 20 февраля произошли в одной зоне с событиями 6 февраля. Сильное землетрясение сопровождается последующими толчками, которые определяются магнитудой главного удара. Если она была большая, то серия длится дольше и в ней бывают более мощные толчки. В случае с этим неординарным по своей магнитуде 7,8 ударом они могут продолжаться месяцы», — пояснил он.



