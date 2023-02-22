Липецкий областной суд рассмотрел дело о взыскании похищенных при строительстве олимпийского объекта 640,4 млн рублей

Деньги были похищены при выполнении подрядных работ на объекте олимпийской стройки – «Комплекс зданий и сооружений «Малый Ахун».

Липецким областным судом рассмотрена апелляционная жалоба экс-директора строительной компании на решение Липецкого районного суда о взыскании с него свыше 640,4 миллиона рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, с иском к одному из бывших застройщиков олимпийских объектов - директору компании ООО «Стройпожкомплекс» Игорю Борисову о взыскании денежных средств обратилось НАО «Центр Омега».



«Истец ссылался на то, что в декабре 2018 года приговором Адлерского районного суда города Сочи Борисов признан виновным по части 3 статьи 159.4 УК РФ, части 4 пункту «б» статьи 174.1 УК РФ. Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что он заключил от имени ООО «Стройпожкомплекс» с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» и НАО «Центр «Омега» договор уступки части прав (требований) и обязательств по договору на выполнение подрядных работ на объекте олимпийской стройки – «Комплекс зданий и сооружений «Малый Ахун». При этом он не имел реальных намерений выполнять принятые обязательства. Во исполнение условий договора с расчетных счетов НАО «Центр «Омега» на расчётный счет ООО «Стройпожкомплекс» было перечислено 747 миллиона рублей. Порядка 106,3 миллиона рублей Борисов направил на строительные работы, а оставшуюся сумму присвоил. В результате НАО «Центр «Омега» был причинен ущерб в сумме свыше 640,4 миллиона рублей. Приговором суда Борисову было назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы» , - сообщили в пресс-службе.



Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что НАО «Центр «Омега» имеет право на возмещение причиненного преступлением ущерба в 640, 4 миллиона рублей за счет виновного в его совершении лица – экс-директора ООО «Стройпожкомплекс» Игоря Борисова.



В апелляционной жалобе ответчик пытался оспорить размер причиненного материального ущерба, однако Липецкий областной суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, поскольку сумма похищенных средств установлена приговором суда, который вступил в законную силу.



