Происшествия

13 минут назад

37-летнего мужчину зарезали в собственной квартире: подозреваемый арестован

287
#убийство
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37-летнего мужчину зарезали в собственной квартире: подозреваемый арестован

19 февраля в квартире по улице Заречной в Чаплыгине нашли труп 37-летнего хозяина.

Чаплыгинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 46-летнему подозреваемому в убийстве.

19 февраля в 22:20 в квартире по улице Заречной в Чаплыгине нашли труп 37-летнего хозяина. До этого мужчина принимал у себя 46-летнего гостя, мужчины вместе выпивали. По версии следствия, около 16:00 между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 37-летнему потерпевшему удар ножом в грудь, ставший смертельным.

Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, подозреваемый в убийстве арестован на два месяца.

Постановление об избрании меры пресечения ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.
287
#убийство
1

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