37-летнего мужчину зарезали в собственной квартире: подозреваемый арестован

19 февраля в квартире по улице Заречной в Чаплыгине нашли труп 37-летнего хозяина.

Чаплыгинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 46-летнему подозреваемому в убийстве.



19 февраля в 22:20 в квартире по улице Заречной в Чаплыгине нашли труп 37-летнего хозяина. До этого мужчина принимал у себя 46-летнего гостя, мужчины вместе выпивали. По версии следствия, около 16:00 между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 37-летнему потерпевшему удар ножом в грудь, ставший смертельным.



Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, подозреваемый в убийстве арестован на два месяца.



Постановление об избрании меры пресечения ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.