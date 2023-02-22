Двое детей получили травмы в авариях на дорогах области

Двухлетний мальчик госпитализирован.





21 февраля в Липецке на проспекте Победы столкнулись автомобили «Дэу» под управлением 33-летнего водителя и «Форд» с 47-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы пассажиры «Форда»: семилетний мальчик и 44-летняя женщина. Госпитализация им не понадобилась.

В Данковском районе на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили «Шевроле Нива» с 83-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-21112» под управлением 30-летнего водителя. С места аварии доставлен в больницу двухлетний пассажир «ВАЗа».

В Задонском районе на трассе «Дон» автомобиль «Киа» врезался в дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком «Вольво». В больницу доставлен 37-летний водитель «Киа».

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 28 аварий, они обошлись без пострадавших.