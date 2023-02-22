33 минуты назад
Двое детей получили травмы в авариях на дорогах области
Двухлетний мальчик госпитализирован.
В Данковском районе на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили «Шевроле Нива» с 83-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-21112» под управлением 30-летнего водителя. С места аварии доставлен в больницу двухлетний пассажир «ВАЗа».
В Задонском районе на трассе «Дон» автомобиль «Киа» врезался в дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком «Вольво». В больницу доставлен 37-летний водитель «Киа».
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 28 аварий, они обошлись без пострадавших.