В России

55 минут назад

Роскомнадзор заблокировал более 45 тысяч сайтов мошеннических интернет-аптек

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#мошенничество
Более 45 тыс. интернет-страниц с информацией о незаконной продаже лекарств заблокировал и удалил Роскомнадзор с начала 2020 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. 

Деятельность подавляющего большинства (44,2 тыс.) пресекли по обращению Росздравнадзора: 6,5 тыс. — в 2020 году, 12 тыс. — в 2021-м, 20,5 тыс. — в 2022-м и 4,8 тыс. за полтора месяца нынешнего года.

По данным Росздравнадзора, чаще всего — в 73% случаев — блокировались интернет-страницы с предложениями о продаже незарегистрированных в России лекарств. В 13% случаев это были сайты, торговавшие рецептурными препаратами, в том числи и психоактивными, то есть способными вызвать наркотическую зависимость. В 5% случаев нарушители и вовсе пытались продать онлайн наркотические и психотропные средства.

Изобилие подобных предложений в интернете может негативно сказаться на здоровье населения, полагают в Росздравнадзоре. Так, по мнению ведомства, «серьезную проблему представляет распространение в России антимикробной резистентности в связи с бесконтрольной реализацией этих средств без рецепта и назначения врача».

«Еще одна острая проблема — распространение на территории России «аптечной» наркомании в связи с продажей лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием», — отметили в Росздравнадзоре.

88
#мошенничество

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