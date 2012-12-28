Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вахтовик из Липецкой области забыл в автобусе чемодан с полумиллионом рублей и золотом
Общество
Из кранов липчан продолжает сыпаться «золотой» песок, бисер и даже пошла красная «икра»
Общество
На улице Папина «Киа» столкнулась с пожарной машиной
Происшествия
В Чаплыгинском районе зреет свёкла
Общество
Красный уровень введен в ряде округов Липецкой области и Ельце
Происшествия
Берите честных на работу — они помногу не крадут
Неделя 48
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Погода в Липецкой области остается сухой и почти безветренной
Погода в Липецке
В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона
Происшествия
В Липецке обвалились цены на мандарины
Общество
Читать все
На улице Папина «Киа» столкнулась с пожарной машиной
Происшествия
В Липецкой области введен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В Чаплыгинском районе зреет свёкла
Общество
Липецкая грация с булавой завоевала призы от олимпийской чемпионки
Спорт
В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона
Происшествия
Жёлтый уровень воздушной грозы сохранялся в Липецкой области всю ночь
Происшествия
Будни липецкого каратэ: девушка дралась, парень позировал перед жюри
Спорт
Ветеран военной разведки из Липецка выиграл чемпионат России
Спорт
Красный уровень в Ельце и нескольких округах отменен
Общество
Красный уровень введен в ряде округов Липецкой области и Ельце
Происшествия
Читать все
Спорт
278
сегодня, 10:49

Будни липецкого каратэ: девушка дралась, парень позировал перед жюри

В итоге каждый выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Две «золотые» медали завоевали липецкие каратисты в Смоленске на всероссийских соревнованиях.

Особенностью турнира стало колоссальное количество участников – 723 человека из 33 регионов России.

На высшую степень пьедестала почёта в весе до 61 кг поднялась Полина Бражникова, которая выиграла все 4 свои поединка, в том числе три – досрочно.

й2.jpg

Скромница Полина, на дороге которой к медали лучше не попадаться

А Ярослав Монов представил родной регион в дисциплине «ката» – «боях с тенью», где специальное жюри оценивает технику спортсмена. В итоге Монов удостоился наивысших оценок.

й3.jpg

Красавец Монов на вершине пьедестала

Медали и кубки – это почётно, но главным достижением для наших бойцов стало выполнение каждым норматива кандидата в мастера спорта, что является важнейшим рубежом в карьере спортсмена. Звание КМС присваивают спортсменам на 5 лет, в течение которых нужно либо подтвердить норматив, либо выйти на ещё более высокий уровень и удостоиться степени мастера спорта – первой, которая присуждается на всю жизнь.

Подготовили новоиспечённых кандидатов знаменитые братья Игорь и Евгений Кызым.
Каратэ
2
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить