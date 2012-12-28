Будни липецкого каратэ: девушка дралась, парень позировал перед жюри

В итоге каждый выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

На высшую степень пьедестала почёта в весе до 61 кг поднялась Полина Бражникова, которая выиграла все 4 свои поединка, в том числе три – досрочно.









Скромница Полина, на дороге которой к медали лучше не попадаться

А Ярослав Монов представил родной регион в дисциплине «ката» – «боях с тенью», где специальное жюри оценивает технику спортсмена. В итоге Монов удостоился наивысших оценок.









Красавец Монов на вершине пьедестала

Две «золотые» медали завоевали липецкие каратисты в Смоленске на всероссийских соревнованиях.Особенностью турнира стало колоссальное количество участников – 723 человека из 33 регионов России.Медали и кубки – это почётно, но главным достижением для наших бойцов стало выполнение каждым норматива кандидата в мастера спорта, что является важнейшим рубежом в карьере спортсмена. Звание КМС присваивают спортсменам на 5 лет, в течение которых нужно либо подтвердить норматив, либо выйти на ещё более высокий уровень и удостоиться степени мастера спорта – первой, которая присуждается на всю жизнь.Подготовили новоиспечённых кандидатов знаменитые братья Игорь и Евгений Кызым.