Липецкая грация с булавой завоевала призы от олимпийской чемпионки

Наша землячка отличилась в крупных соревнованиях по художественной гимнастике.

Липчанка выступала по программе кандидатов в мастера спорта в многоборье среди юниорок 13-15 лет. И именно её жюри выставило наивысшие оценки за упражнения с булавой, лентой, обручем и мячом.









Победное фото чемпионки на вершине пьедестала

Победа в Туле особенно значима из-за огромной конкуренции. В разных дисциплинах выступили более 300 граций из 23 регионов России.





Фото из архива участников соревнований

Липецкая гимнастка Анна Никульшина стала победительницей крупных всероссийских соревнований в Туле на призы 2-кратной олимпийской чемпионки Елены Посевиной.Подготовили спортсменку тренеры ОК СШОР Яна Исакова, Алина Смирнова и Анастасия Шлыкова.