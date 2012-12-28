Спорт
Липецкая грация с булавой завоевала призы от олимпийской чемпионки
Наша землячка отличилась в крупных соревнованиях по художественной гимнастике.
Липчанка выступала по программе кандидатов в мастера спорта в многоборье среди юниорок 13-15 лет. И именно её жюри выставило наивысшие оценки за упражнения с булавой, лентой, обручем и мячом.
Победное фото чемпионки на вершине пьедестала
Подготовили спортсменку тренеры ОК СШОР Яна Исакова, Алина Смирнова и Анастасия Шлыкова.
Победа в Туле особенно значима из-за огромной конкуренции. В разных дисциплинах выступили более 300 граций из 23 регионов России.
Фото из архива участников соревнований
