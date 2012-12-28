Спорт
182
сегодня, 09:49
Ветеран военной разведки из Липецка выиграл чемпионат России
Из Москвы наши бойцы привезли три медаль, в том числе одну высшей пробы.
Наш земляк лучше и чище всех продемонстрировал приёмы защиты от ножа, палки и даже огнестрельного оружия и удостоился самых высоких оценок от жюри среди спортсменов 50-60 лет в весовой категории до 85 кг.
Это далеко не первый титул сильнейшего в России у Сафонова, который ранее дважды становился чемпионом мира и чемпионом Европы по самообороне. Владимир очень редко проигрывает: в этом году это случилось с ним лишь однажды, когда на чемпионате мира в Москве он был вынужден довольствоваться 2-м местом, уступив титул сопернику из Монголии. Ветеран военной разведки имеет IV дан по боевому джиу-джитсу, VI дан по иайдо.
Вадим Валицкий занял 2-е место в соревнованиях по самообороне среди спортсменов 18-37 лет в весовой категории свыше 95 кг.
В Москве липецкие бойцы демонстрировали не только заготовленные ранее приёмы. Артём Карапетян в поединках в весовой категории до 80 кг выиграл «серебряную» медаль чемпионата.
Карапетян с заслуженной медалью
1
0
0
1
0
Комментарии