Есть счастье в мини-футболе!

Липецкая команда прервала «чёрную серию», вырвав победу у иркутских бразильцев.

Липчане идут на 11-м месте (третьем с конца), отставание от зоны плей-офф - космические 12 очков. Следующие матчи команда Темура Алекберова проведёт 4 и 5 декабря с гостях у «Факела» из Сургута.





Фото vk.com/torpedofutsal