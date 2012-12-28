В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Есть счастье в мини-футболе!
Липецкая команда прервала «чёрную серию», вырвав победу у иркутских бразильцев.
Победу в повторном домашнем матче над иркутским «ИрАэро» удалось добыть лишь в серии пенальти, основное время закончилось вничью – 2:2, а в «лотерее» счастливый билетик вытянула наша команда – 4:3.
До этого Липецк в последний раз выигрывал лишь 1 ноября на своей площадке у «Ухты» - 6:2, а затем последовали 4 кряду поражения в чемпионате и вылет из Кубка России.
В первом тайме команды обменялись голами. У гостей счёт открыл герой первого матча бразилец Паулиньо, на 13-й минуте реализовавший 6-метровый пенальти. Спустя 3 минуту липчане ответили громоподобным ударом Исмаила Гибадуллина после розыгрыша углового – 1:1.
На 26-й минуте настала уже очередь Липецка бить пенальти, но Илья Андреев проиграл дуэль голкиперу.
Во втором тайме хозяевам пару раз повезло – например, когда Александр Ситников сотряс перекладину ворот Александра Бойцова. Но сколько верёвочке не виться… На 32-й минуте ещё один иркутский латиноамериканец Ренато Рамба, получив пас непосредственно с углового, технично уложил мяч низом в дальний угол – 2:1.
Но на предпоследней минуте Фидан Низамутдинов ответил тем же – бильярдным ударом в дальнюю «шестёрку» ворота соперника, чем спас липчан от проигрыша в основное время.
В серии пенальти удар у нашей команды не реализовал бивший третьим Исмаил Гибадуллин. Но у гостей неудачников оказалось двое: бразилей Рафаэль Катата «расстрелял» небеса, а с ударом капитана Владислава Ахукова справился бойцов. Свои удары у нас реализовали Низамутдинов, Андреев, Елисей Елисеев и Артур Мелконян.
Липчане идут на 11-м месте (третьем с конца), отставание от зоны плей-офф - космические 12 очков. Следующие матчи команда Темура Алекберова проведёт 4 и 5 декабря с гостях у «Факела» из Сургута.
