Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Папина «Киа» столкнулась с пожарной машиной
Происшествия
В Липецке обвалились цены на мандарины
Общество
В Чаплыгинском районе зреет свёкла
Общество
Берите честных на работу — они помногу не крадут
Неделя 48
В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона
Происшествия
Красный уровень введен в ряде округов Липецкой области и Ельце
Происшествия
Липецкая грация с булавой завоевала призы от олимпийской чемпионки
Спорт
Будни липецкого каратэ: девушка дралась, парень позировал перед жюри
Спорт
Ветеран военной разведки из Липецка выиграл чемпионат России
Спорт
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Читать все
В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона
Происшествия
Липецкая грация с булавой завоевала призы от олимпийской чемпионки
Спорт
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Будни липецкого каратэ: девушка дралась, парень позировал перед жюри
Спорт
Жёлтый уровень воздушной грозы сохранялся в Липецкой области всю ночь
Происшествия
Ветеран военной разведки из Липецка выиграл чемпионат России
Спорт
Есть счастье в мини-футболе!
Спорт
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Спорт
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
Красный уровень в Ельце и нескольких округах отменен
Общество
Читать все
Спорт
28
19 минут назад

Есть счастье в мини-футболе!

Липецкая команда прервала «чёрную серию», вырвав победу у иркутских бразильцев.

Липецкие любители футзала наконец-то дождались победу любимой команды.

Победу в повторном домашнем матче над иркутским «ИрАэро» удалось добыть лишь в серии пенальти, основное время закончилось вничью – 2:2, а в «лотерее» счастливый билетик вытянула наша команда – 4:3.

До этого Липецк в последний раз выигрывал лишь 1 ноября на своей площадке у «Ухты» - 6:2, а затем последовали 4 кряду поражения в чемпионате и вылет из Кубка России.

В первом тайме команды обменялись голами. У гостей счёт открыл герой первого матча бразилец Паулиньо, на 13-й минуте реализовавший 6-метровый пенальти. Спустя 3 минуту липчане ответили громоподобным ударом Исмаила Гибадуллина после розыгрыша углового – 1:1.

На 26-й минуте настала уже очередь Липецка бить пенальти, но Илья Андреев проиграл дуэль голкиперу.

Во втором тайме хозяевам пару раз повезло – например, когда Александр Ситников сотряс перекладину ворот Александра Бойцова. Но сколько верёвочке не виться… На 32-й минуте ещё один иркутский латиноамериканец Ренато Рамба, получив пас непосредственно с углового, технично уложил мяч низом в дальний угол – 2:1.

Но на предпоследней минуте Фидан Низамутдинов ответил тем же – бильярдным ударом в дальнюю «шестёрку» ворота соперника, чем спас липчан от проигрыша в основное время.

В серии пенальти удар у нашей команды не реализовал бивший третьим Исмаил Гибадуллин. Но у гостей неудачников оказалось двое: бразилей Рафаэль Катата «расстрелял» небеса, а с ударом капитана Владислава Ахукова справился бойцов. Свои удары у нас реализовали Низамутдинов, Андреев, Елисей Елисеев и Артур Мелконян.

Липчане идут на 11-м месте (третьем с конца), отставание от зоны плей-офф - космические 12 очков. Следующие матчи команда Темура Алекберова проведёт 4 и 5 декабря с гостях у «Факела» из Сургута.

Фото vk.com/torpedofutsal
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить