В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду

1 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители Левого берега, центральной части города, 24 микрорайона, Коровино и Сырского Рудника.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 38, 44 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 4 корп.1 по улице 9 Мая, №№ 7, 9, 11, 13 по улице Неделина, №№ 4, 12 по улице Мичурина, №№ 2, 2а, 2б, 2/1, 4, 6 по проспекту 60 лет СССР, № 3 по проезду Сиреневому, №№ 87а, 87а/1, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 93б/1, 95, 101, 106, 108б, 110, 112б, 114/1 по проспекту Победы.В этот период холодную воду отключат в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по адресам: проспект Мира, 38, проспект Победы, 93, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.