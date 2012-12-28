Общество
128
28 минут назад
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
1 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители Левого берега, центральной части города, 24 микрорайона, Коровино и Сырского Рудника.
В этот период холодную воду отключат в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.
Подвоз воды будет организован по адресам: проспект Мира, 38, проспект Победы, 93, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1
0
0
0
1
Комментарии