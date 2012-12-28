Все новости
250
сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +5

Температура остается выше нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в зоне повышенного давления, будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят около 0 градусов, что на 3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1 градусов, днем – от 0 до +5 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.

День 30 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 28 градусов мороза.
Погода
