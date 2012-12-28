Большой успех мастеров малой ракетки

В Туле наши теннисисты взяли две медали.

За победу боролись более 300 участников из 13-ти регионов России, но даже такая конкуренция не помешала липчанам завоевать две медали. При этом Трофим Бровкин стал сильнейшим игроков среди юношей до 14 лет, получив «золотую» медаль.









Медалисты представляют клуб настольного тенниса «Липецк».





Фото из архива участников соревнований

Липецкие мастера пинг-понга нечасто радуют успехами на серьёзных соревнованиях, но межрегиональный турнир в Туле стал приятным исключением.Среди теннисистов до 18 лет наш Дмитрий Карюков немного не дотянул до верхней ступени пьедестала и остановился на 2-м месте.