В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Спорт
32
24 минуты назад
Большой успех мастеров малой ракетки
В Туле наши теннисисты взяли две медали.
За победу боролись более 300 участников из 13-ти регионов России, но даже такая конкуренция не помешала липчанам завоевать две медали. При этом Трофим Бровкин стал сильнейшим игроков среди юношей до 14 лет, получив «золотую» медаль.
Среди теннисистов до 18 лет наш Дмитрий Карюков немного не дотянул до верхней ступени пьедестала и остановился на 2-м месте.
Медалисты представляют клуб настольного тенниса «Липецк».
Фото из архива участников соревнований
0
0
0
0
0
Комментарии