Происшествия

42 минуты назад

В аварии с участием автобуса никто не пострадал

579
#ДТП
1
В аварии с участием автобуса никто не пострадал

ДТП произошло на площади Плеханова.

Сегодня утром на площади Плеханова столкнулись автобус 36-го маршрута и легковушка.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших, участники оформили аварию по европротоколу.

Фото - vk.com/myregion48

579
#ДТП
1

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