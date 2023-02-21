Происшествия
42 минуты назад
В аварии с участием автобуса никто не пострадал
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ДТП произошло на площади Плеханова.
Сегодня утром на площади Плеханова столкнулись автобус 36-го маршрута и легковушка.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших, участники оформили аварию по европротоколу.
Фото - vk.com/myregion48
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших, участники оформили аварию по европротоколу.
Фото - vk.com/myregion48
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