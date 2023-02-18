Коронавирус в России: «стелс-омикрон» мутировал и вернулся?

«Стелс-омикрон» и его мутации-субварианты возвращаются и вытесняют линию южно-африканского генома ВА.5. Жители городов тяжелее переносят COVID-19 и грипп, считают врачи.

Заболеваемости COVID-19 растет уже пятую неделю, к концу недели она преодолела планку в 15 тысяч случаев. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 9,8 до 15,4 тысячи случаев. При этом, рост заболеваемости не влияет на смертность – число летальных случаев медленно, но стабильно снижается: на этой неделе регистрировалось от 30 до 38 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 64 367 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 137 084 человек, из них 395 727 скончались.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также растет, оно приближается к 120 случаям за сутки – с понедельника по пятницу фиксировали от 71 до 116 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3954 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 178 138 случаев коронавирусной инфекции.



Заболеваемость COVID-19 за прошлую неделю в России увеличилась почти на треть: на 100 тысяч населения этот показатель составил 54 заболевших, что на 30,5% выше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости отмечается в 74 регионах РФ, следует из данных оперативного штаба, передает ТАСС. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,7 – он также увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 23,9%. Госпитализировать чаще стали в 62 регионах. В оперштабе отмечают, что в 32 регионах стационарное лечение пациентам с коронавирусом требуется чаще, чем в среднем по России. При этом смертность от COVID-19 снижается четвертую неделю подряд.



Возбудителем COVID-19 в последнее время все чаще становится «стелс-омикрон» - на прошлой неделе только в Москве на его долю пришлось более 90% случаев, отметил в беседе с «Парламентской газетой» заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. Он добавил, что вернувшийся вариант ВА.2 «стелс-омикрон» циркулирует сейчас в популяции в виде вариантов XBB, встречаются и продолжающиеся мутации ХQ- и ХF-формы – это означает, что процесс изменчивости у омикрона не остановился. По его словам, «скрытый омикрон» обладает свойствами обхода иммунной защиты тех, кто с ним сталкивался. А также начал хорошо «прилипать» к рецепторам. Все это приводит к росту заболеваемости. Однако большинство случаев протекают чаще всего легко, как обычная острая респираторная инфекция. В группе риска остаются люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Возможной причиной возвращения «стелс-омикрона» вирусолог, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов считает то, что варианты «омикрона» настолько близки между собой, что ни одному из них никак не удается победить все остальные. Об этом профессор вирусологии рассказал «КП-Новосибирск». Насколько высоко поднимется нынешняя волна, предполагать сложно.



Механизм, благодаря которому коронавирус может ускользать от клеточного иммунитета, обнаружили ученые «Сколтеха», сообщают «Известия». Иммунитет человека противостоит инфекции за счет выработки антител и Т-лимфоцитов (вид иммунных клеток), пояснил изданию руководитель исследования, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин. Первый способ защиты ученым известен давно, а второй остается малоизученным. Чтобы понять, может ли вирус выработать защиту от Т-лимфоцитов, специалисты изучали развитие коронавируса у больной раком пациентки, организм которой боролся с инфекцией 318 дней. Анализ показал, что за время длительной инфекции коронавирус накопил мутации, которые не давали T-лимфоцитам пациентки его распознавать. Исследователи не исключают того, что подобным образом в организмах людей с ослабленным иммунитетом могут возникать новые штаммы. В свою очередь доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с РИА Новости отметил - COVID-19 постепенно переходит в раздел сезонных ОРВИ, возможно, к весне будет спад заболеваемости. Но расслабляться пока не стоит.



Большой волны заболеваемости, как это было год назад, коронавирусная пандемия больше не даст, предположил в беседе с URA.RU главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. Вместе с тем, повода говорить о скорой победе над COVID-19 пока тоже нет, отметил инфекционист Александр Чепурнов – об этом сообщает портал «360». В ближайшие годы, считает инфекционист, вирус никуда не денется из нашего обихода.



Жители городов и промышленных центров тяжелее переносят COVID-19 и грипп, считает аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Айшат Идармачева. В разговоре с порталом URA.RU она пояснила – причина в том, что болезнь усугубляет загрязненный городской воздух. Его частицы попадают в наш организм и мешают иммунной системе бороться с вирусами, пояснила она. Так, во время вирусной инфекции иммунной системе из-за более низкого качества городского воздуха приходится делать двойную работу – бороться с патогеном, который стал причиной заражения, и вредными частицами загрязненного воздуха. По словам врача, чтобы скорее выздороветь, необходимо покинуть город и провести время на свежем воздухе, где-нибудь в деревне.

