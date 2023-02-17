58 минут назад
Исполком «Единой России» получит нового руководителя
Нынешний директор МАУК «Культурное пространство Липецка» Дмитрий Аксенов с марта займет должность первого заместителя руководителя исполкома, а потом, возможно, и возглавит партаппарат регионального отделения «Единой России».
Руководителем исполкома является Евгений Зенков. С осени 2022 года он, по решению генсовета партии, находится в командировке — налаживает работу регионального отделения в Запорожской области. Возможно с весны Дмитрий Аксенов начнет исполнять обязанности руководителя исполкома.
Дмитрий Аксенов возглавляет МАУК «Культурные пространства Липецка». В эту организацию входят все городские парки.
— На сегодняшний день я директор парков города Липецка. Нынешний руководитель исполкома Единой России находится в командировке. Время покажет, — так прокомментировал новость Дмитрий Аксенов.
Фото: https://vk.com/aksenov48