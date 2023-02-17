Общество

58 минут назад

Исполком «Единой России» получит нового руководителя

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#Дмитрий Аксенов #Единая Россия
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Исполком «Единой России» получит нового руководителя

Нынешний директор МАУК «Культурное пространство Липецка» Дмитрий Аксенов с марта займет должность первого заместителя руководителя исполкома, а потом, возможно, и возглавит партаппарат регионального отделения «Единой России». 

С 1 марта Дмитрий Аксенов займет должность первого заместителя руководителя исполкома Липецкого регионального отделения «Единой России». Об этом GOROD48 рассказала исполняющая обязанности руководителя исполкома Липецкого регионального отделения «Единой России» Алена Фарафонова.

Руководителем исполкома является Евгений Зенков. С осени 2022 года он, по решению генсовета партии, находится в командировке — налаживает работу регионального отделения в Запорожской области. Возможно с весны Дмитрий Аксенов начнет исполнять обязанности руководителя исполкома.

Дмитрий Аксенов возглавляет МАУК «Культурные пространства Липецка». В эту организацию входят все городские парки.

— На сегодняшний день я директор парков города Липецка. Нынешний руководитель исполкома Единой России находится в командировке. Время покажет, — так прокомментировал новость Дмитрий Аксенов.

Фото: https://vk.com/aksenov48

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#Дмитрий Аксенов #Единая Россия
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