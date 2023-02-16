Происшествия

сегодня, 16:44

В ДТП на Баумана пострадали два человека

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#ДТП
В ДТП на Баумана пострадали два человека

Стали известны подробности жесткой аварии на окраине Липецка.

Авария на улице Баумана произошла, когда 31-летний водитель автомобиля «Хендай» не уступил дорогу 38-летнему водителю «Шкоды». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

— В ДТП пострадал 32-летний и 37-летний пассажир «Хендай». Травмы получил и водитель «Шкоды», — рассказали в полиции.

Напомним, что зажатых в автомобиле «Хендай» пассажиров освобождали городские спасатели. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС заметили признаки опьянения у предполагаемого виновника столкновения.
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#ДТП

Комментарии (1)

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Животиков Володя

53 минуты назад
в серой китайчонке пьяный за рулем был, это было с первых минут понятно.
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