Происшествия
сегодня, 16:44
В ДТП на Баумана пострадали два человека
Стали известны подробности жесткой аварии на окраине Липецка.
Авария на улице Баумана произошла, когда 31-летний водитель автомобиля «Хендай» не уступил дорогу 38-летнему водителю «Шкоды». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— В ДТП пострадал 32-летний и 37-летний пассажир «Хендай». Травмы получил и водитель «Шкоды», — рассказали в полиции.
Напомним, что зажатых в автомобиле «Хендай» пассажиров освобождали городские спасатели. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС заметили признаки опьянения у предполагаемого виновника столкновения.
— В ДТП пострадал 32-летний и 37-летний пассажир «Хендай». Травмы получил и водитель «Шкоды», — рассказали в полиции.
Напомним, что зажатых в автомобиле «Хендай» пассажиров освобождали городские спасатели. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС заметили признаки опьянения у предполагаемого виновника столкновения.
Животиков Володя