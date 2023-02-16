Происшествия
сегодня, 13:26
Спасатели вытащили двух человек из искореженного автомобиля
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У одного участника ДТП инспекторы обнаружили признаки опьянения.
Спасатели извлекли из искореженного автомобиля «Хендай» на улице Баумана в Липецке двух человек, сообщили GOROD48 в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка»
В то же время в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 рассказали, что у одного из участников ДТП прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили признаки опьянения.
- Сотрудники ГИБДД регулируют движение на месте аварии. Обстоятельства происшествия уточняются, - дополнили в полиции.
В то же время в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 рассказали, что у одного из участников ДТП прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили признаки опьянения.
- Сотрудники ГИБДД регулируют движение на месте аварии. Обстоятельства происшествия уточняются, - дополнили в полиции.
1689