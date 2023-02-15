Происшествия
сегодня, 15:42
Мужчина разбил три окна в доме своей бывшей
В Липецком районе возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества.
ОМВД России по Липецкому району возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Как сообщает пресс-служба полиции, по версии следствия, 14 января в селе Крутые Хутора мужчина пришёл к дому, где живёт его бывшая девушка. Дома никого не было, но мужчина решил, что его не пускают, и со злости разбил три окна.
Владельцу дома — брату девушки был причинён ущерб на 6 300 рублей. О случившемся ему сообщили по телефону бдительные соседи, после чего уже сам мужчина вызвал полицию.
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба полиции, по версии следствия, 14 января в селе Крутые Хутора мужчина пришёл к дому, где живёт его бывшая девушка. Дома никого не было, но мужчина решил, что его не пускают, и со злости разбил три окна.
Владельцу дома — брату девушки был причинён ущерб на 6 300 рублей. О случившемся ему сообщили по телефону бдительные соседи, после чего уже сам мужчина вызвал полицию.
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Коммунист
Патриот
КотоФото
Смех