Происшествия

сегодня, 15:42

Мужчина разбил три окна в доме своей бывшей

4 975
#повреждение имущества #хулиганство
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Мужчина разбил три окна в доме своей бывшей

В Липецком районе возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества.

ОМВД России по Липецкому району возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Как сообщает пресс-служба полиции, по версии следствия, 14 января в селе Крутые Хутора мужчина пришёл к дому, где живёт его бывшая девушка. Дома никого не было, но мужчина решил, что его не пускают, и со злости разбил три окна.

Владельцу дома — брату девушки был причинён ущерб на 6 300 рублей. О случившемся ему сообщили по телефону бдительные соседи, после чего уже сам мужчина вызвал полицию.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
4 975
#повреждение имущества #хулиганство
2

Комментарии (4)

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Коммунист

19 минут назад
Патриот, браво! Мощно задвинул!
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Патриот

29 минут назад
Это ещё не написали что сделал Перри Мейсон с квартирой Билли Кида
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КотоФото

43 минуты назад
Смех, нет, на фото всего лишь котик
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Смех

сегодня, 15:46
На фото он и есть?
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