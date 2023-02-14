Экономика

22 минуты назад

На счетах жителей Липецкой области в банках хранятся более 180 миллиардов рублей

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#деньги
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На счетах жителей Липецкой области в банках хранятся более 180 миллиардов рублей

За год сумма на депозитах увеличилась на 12%.

К началу этого года жители Липецкой области хранили в банках более 180 миллиардов рублей (без учета средств на счетах эскроу). Как сообщает пресс-служба Отделения банка России по Липецкой области, за год сумма на депозитах увеличилась на 12%. Порядка 96% вкладов оформлены в рублях.

К началу года на депозитах предприятий и организаций находилось более 37 миллиардов рублей, средства индивидуальных предпринимателей за 2022 год превысили 9 миллиардов рублей.
1 170
#деньги
1

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А сколько

9 минут назад
денег на моем счету не сообщили !?
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