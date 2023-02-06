Общество

11 минут назад

В районе Сокола отключат холодную воду

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#отключения
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В районе Сокола отключат холодную воду

7 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в двух районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители шести улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 55/4, 57, 59, 61а по улице Гагарина, № 68 по улице Семашко, № 1 по улице Липовской. Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 68 по улице Семашко. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сокола – в домах №№ 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице 40 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, №№ 3, 4 по улице Смыслова, в ЦТП МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресу: улица 40 лет Октября, 39. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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#отключения
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