В Грязях рассмотрят дело о призывах к расправе над полицейскими

Грязинец записал видео с призывами избивать полицейских, которое разместил в популярной соцсети

Ролик продолжительностью 59 секунд записал житель Грязинского района и разместил его в популярной соцсети. В ролике он снялся лично и призывал в нем избивать полицейских, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.



Кроме того, во время досмотра дома «актера» полицейские нашли марихуану.



Уголовное дело 31-летнего мужчины рассмотрит суд Грязинского района. Его обвиняют по двум статьям - ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).