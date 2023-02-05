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сегодня, 11:06

В Грязях рассмотрят дело о призывах к расправе над полицейскими

4 813
#экстремизм
В Грязях рассмотрят дело о призывах к расправе над полицейскими

Грязинец записал видео с призывами избивать полицейских, которое разместил в популярной соцсети

Ролик продолжительностью 59 секунд записал житель Грязинского района и разместил его в популярной соцсети. В ролике он снялся лично и призывал в нем избивать полицейских, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Кроме того, во время досмотра дома «актера» полицейские нашли марихуану.

Уголовное дело 31-летнего мужчины рассмотрит суд Грязинского района. Его обвиняют по двум статьям - ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).
4 813
#экстремизм

Комментарии (4)

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неоднозначник

47 минут назад
в заметке ни слова о том что за человек предстанет перед судом и почему он записал ролик в интернете.
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Предводитель стерхов

54 минуты назад
Странно, что "нашли" * , должны были "найти" что-то потяжелее.
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Кость

сегодня, 11:25
Очень интересно!
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Дотошный

сегодня, 11:17
Мутная история
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