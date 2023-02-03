Происшествия

сегодня, 11:50

В отношении сбившего пенсионерку водителя трактора возбудили уголовное дело

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#ДТП
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В отношении сбившего пенсионерку водителя трактора возбудили уголовное дело

ДТП произошло в Липецке на Театральной площади 2 ноября прошлого года.

Напомним, 2 ноября прошлого года в 17:00 в Липецке на Театральной площади водитель трактора на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 72-летнюю женщину и скрылся. Пенсионерку госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД установили нарушителя по горячим следам – им оказался 35-летний водитель экскаватора-погрузчика.

Как сообщает пресс-служба полиции, в отношении водителя трактора возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
2 954
#ДТП
2

Комментарии (2)

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нквд

20 минут назад
За что скрылся с места ДТП добавлять автоматом пятерочку
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Ромео

сегодня, 12:02
Человек пропускает поезд не из вежливости, а понимает что его размажет))) как можно не услышать трактор?)))
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