Происшествия
сегодня, 11:50
В отношении сбившего пенсионерку водителя трактора возбудили уголовное дело
ДТП произошло в Липецке на Театральной площади 2 ноября прошлого года.
Напомним, 2 ноября прошлого года в 17:00 в Липецке на Театральной площади водитель трактора на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 72-летнюю женщину и скрылся. Пенсионерку госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД установили нарушителя по горячим следам – им оказался 35-летний водитель экскаватора-погрузчика.
Как сообщает пресс-служба полиции, в отношении водителя трактора возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
Сотрудники ГИБДД установили нарушителя по горячим следам – им оказался 35-летний водитель экскаватора-погрузчика.
Как сообщает пресс-служба полиции, в отношении водителя трактора возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
нквд
Ромео