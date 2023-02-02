Потерявший на производстве палец рабочий требовал с работодателя миллион рублей

Суд снизил размер компенсации до 200 тысяч.

Областной суд оставил без изменения решение Грязинского районного суда о выплате рабочему завода удобрений компенсации в 200 тысяч рублей за производственную травму.



Травму рабочий получил в марте прошлого года. С завода его доставили в МЧС «Свободный Сокол» в Липецке, где ему ампутировали указательный палец левой руки. После операции пострадавшего отправили лечится домой.



«Работодатель пытался скрыть несчастный случай и избежать ответственности, отказывался выдать истцу акт о несчастном случае и ознакомить его с материалами расследования несчастного случая. Истец был вынужден обратиться в Государственную инспекцию труда в Липецкой области, а также в прокуратуру Липецкой области. Заключением Государственной инспекции труда в Липецкой области произошедшее с истцом, было квалифицировано как несчастный случай на производстве, он был признан пострадавшим, а также отмечены нарушения работодателя», - говорится в материалах Грязинского городского суда.



Пострадавший обратился к работодателю с иском и потребовал компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. После потери пальца будучи левшой он испытывал большие неудобства. Кроме этого, рабочий, как он указал в иске, стеснялся искалеченной руки и вынужден был прятать ее, в связи с чем испытывал и нравственные страдания. С работы ему пришлось уволиться.



Во время судебных заседаний ответчик не соглашался с доводами потерпевшего, посчитав, что тот предоставил недостаточно доказательств нравственных страданий, и компенсация является завышенной. Представитель работодателя также сообщил, что пострадавшему работнику была выплачена премия в 50 тысяч рублей.



Суд выяснил, что причинами несчастного случая стали нарушения со стороны работодателя. Это подтвердили и материалы проверки Государственной инспекции труда.



В итоге суд первой инстанции обязал предприятие выплатить пострадавшему на производстве работнику сумму компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, сообщает объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.



Предприятие обжаловало решение Грязинского суда в областном, но более высокая инстанция оставила приговор без изменений.







