На октябрьской столкнулись «Хендай» и «Опель»: пострадала 21-летняя девушка

За сутки это столкновение стало единственной автоаварией с пострадавшими.

1 февраля в Липецке на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 27-летнего водителя и «Опель» с 74-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 21-летняя пассажирка «Хендая».



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вчера на дорогах региона зарегистрированы еще 13 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.



«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 80.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2100 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», - сообщили в ГИБДД.



