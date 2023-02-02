Происшествия

49 минут назад

На октябрьской столкнулись «Хендай» и «Опель»: пострадала 21-летняя девушка

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#авария #ДТП
На октябрьской столкнулись «Хендай» и «Опель»: пострадала 21-летняя девушка

За сутки это столкновение стало единственной автоаварией с пострадавшими. 

1 февраля в Липецке на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 27-летнего водителя и «Опель» с 74-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 21-летняя пассажирка «Хендая».

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вчера на дорогах региона зарегистрированы еще 13 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших. 

«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 80.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2100 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», - сообщили в ГИБДД.

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#авария #ДТП

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