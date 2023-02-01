Происшествия

42 минуты назад

Аферистам потребовалась редкая группа крови

3 649
#афера
Аферистам потребовалась редкая группа крови

Мошенники взломали страницу липчанки в соцсетях и начали собирать деньги «на лечение ее матери».

Повар одного из ресторанов Липецка Мария Смирнова чуть кипяток на ноги не вывернула, когда ее позвонили знакомые из-за границы и поинтересовались, жива ли ее мать? Оказалось, что на странице Марии в соцсетях появился пост, который и вызвал переполох у ее друзей и знакомых.

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— Мой аккаунт взломали. Мошенники отвязали от него почту и телефон, но это я поняла позже. Из-за занятости я была отнюдь не первой, кто узнала о мнимых проблемах со здоровьем моей мамы. Мне пошел шквал звонков и сообщений, в которых мне выражали сочувствие, предлагали разную помощь, — рассказывает GOROD48 свою историю Мария Смирнова.

Возможно, Мария Смирнова обратится в полицию. В свою очередь, в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области говорят, что такие аферы достаточно редки, и что с начала года — это первый такой случай.

— Излишняя доверчивость в сочетании с притупленной бдительностью дают перспективы для мошенников. Мы предлагаем людям в такой ситуации не бросаться переводить деньги по первому же зову, а вначале связаться со знакомым, которому требуется помощь, и выяснить информацию, как говорится, из первых уст, — говорят полицейские.
3 649
#афера

Комментарии (3)

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Животиков Володя

3 минуты назад
никому ничего никогда не отправляю, терпеть не могу побирушек
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Мадам

20 минут назад
Хрень кака-то
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Однако

20 минут назад
Я бы тоже послал, да сам без соли доедаю...
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