Происшествия
сегодня, 13:52
В нападении на 48-летнего мужчину в Подгорном подозревают его 36-летнего знакомого
Ведётся следствие, назначен комплекс экспертиз.
Напомним, накануне стало известно, что 28 января в областную клиническую больницу госпитализировали 48-летнего мужчину из Липецкого района с ранением ноги, похожим на огнестрельное. Предположительно, мужчина был ранен в районе кладбища села Подгорное.
29 января следственным отделом ОМВД России по городу Липецку возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. А сегодня полиция сообщила, что дело возбуждено уже в отношении 36-летнего знакомого потерпевшего, с которым у него возник конфликт.
«Полицейские установили злоумышленника, причинившего тяжкий вред здоровью своего знакомого. В отношении 36-летнего липчанина возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Ведётся следствие, назначен комплекс экспертиз. Устанавливается характер ранения и предмет, использованный в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе полиции.
Раненый мужчина всё ещё находится в больнице.
29 января следственным отделом ОМВД России по городу Липецку возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. А сегодня полиция сообщила, что дело возбуждено уже в отношении 36-летнего знакомого потерпевшего, с которым у него возник конфликт.
«Полицейские установили злоумышленника, причинившего тяжкий вред здоровью своего знакомого. В отношении 36-летнего липчанина возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Ведётся следствие, назначен комплекс экспертиз. Устанавливается характер ранения и предмет, использованный в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе полиции.
Раненый мужчина всё ещё находится в больнице.
Нонка
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