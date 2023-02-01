Происшествия

сегодня, 13:52

В нападении на 48-летнего мужчину в Подгорном подозревают его 36-летнего знакомого

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#конфликт #стрельба
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В нападении на 48-летнего мужчину в Подгорном подозревают его 36-летнего знакомого

Ведётся следствие, назначен комплекс экспертиз.

Напомним, накануне стало известно, что 28 января в областную клиническую больницу госпитализировали 48-летнего мужчину из Липецкого района с ранением ноги, похожим на огнестрельное. Предположительно, мужчина был ранен в районе кладбища села Подгорное.

29 января следственным отделом ОМВД России по городу Липецку возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. А сегодня полиция сообщила, что дело возбуждено уже в отношении 36-летнего знакомого потерпевшего, с которым у него возник конфликт.

«Полицейские установили злоумышленника, причинившего тяжкий вред здоровью своего знакомого. В отношении 36-летнего липчанина возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Ведётся следствие, назначен комплекс экспертиз. Устанавливается характер ранения и предмет, использованный в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе полиции.

Раненый мужчина всё ещё находится в больнице.
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#конфликт #стрельба
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Комментарии (2)

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Нонка

41 минуту назад
Это какую ж нервную систему надо иметь -ходить по кладбищу зимой
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Гога

48 минут назад
А зачем он человека на кладбище приглашал интересно для чего
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