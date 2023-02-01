«23 пациента на врача в день»: поликлиника № 2 сумела сократить очереди, но врачей ей не хватает

Депутаты Липецкого областного Совета сегодня проверяли работу поликлиники № 2 в Сырском Руднике. После закрытия соседней поликлиники № 4, здание которой находится в аварийном состоянии, число пациентов второй поликлиники резко выросло. Начались жалобы на качество обслуживания и прием узких специалистов — запись к ним проводилась только раз в месяц.

Сегодня администрация липецкой районной больницы, к которой относится поликлиника, показала депутатам облсовета, как наладила работу в этих непростых условиях. Больных с инфекцией и температурой теперь принимают в отдельном помещении — его оборудовали за 600 тысяч рублей в бывшем пищеблоке.В поликлинике создан колл-центр, и на прием к узким специалистам можно записаться чаще, чем раз в месяц. На час удлинен рабочий день, поликлиника открыта и по субботам.Впрочем, нагрузка на одного терапевта в поликлинике, по словам главного врача районной больницы Сергея Мотина, все равно в среднем составляет 23 пациента.— В поликлинике достаточно врачей? — спросили у Сергея Мотина.— Если по одному врачу — есть все. Но нам желательно по два. Есть окулист, есть гинеколог, педиатры, неврологи. Кадровый голод есть везде, — ответил главврач.Пациенты, увидев журналистов и депутатов шептались, что пришли на прием в удачный день. На вопросы же, как оценивают работу поликлиники, отвечали, что положительно.— Сейчас хорошо стала работать. К травматологу ходим, нам нравится, — рассказала одна из пациенток.— К узким специалистам теперь несложно записаться. Надо подойти в регистратуру, в течение двух недель перезванивают и говорят, когда прийти, — сказала другая женщина.— Были проблемы с очередями, были проблемы с отсутствием инфекционного отделения для температурящих больных и больных COVID-19, сегодня эти вопросы решены. Изменена система записи на прием, появился журнал ожидания. Человек в любое время может записаться на прием к узкому специалисту, — оценила увиденное депутат Лариса Ксенофонтова.Депутаты намерены следить за ситуацией в поликлинике и дальше.