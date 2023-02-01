Общество

сегодня, 15:13

«23 пациента на врача в день»: поликлиника № 2 сумела сократить очереди, но врачей ей не хватает

16 796
#поликлиника #депутаты
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«23 пациента на врача в день»: поликлиника № 2 сумела сократить очереди, но врачей ей не хватает

Депутаты Липецкого областного Совета сегодня проверяли работу поликлиники № 2 в Сырском Руднике. После закрытия соседней поликлиники № 4, здание которой находится в аварийном состоянии, число пациентов второй поликлиники резко выросло. Начались жалобы на качество обслуживания и прием узких специалистов — запись к ним проводилась только раз в месяц.

Сегодня администрация липецкой районной больницы, к которой относится поликлиника, показала депутатам облсовета, как наладила работу в этих непростых условиях. Больных с инфекцией и температурой теперь принимают в отдельном помещении — его оборудовали за 600 тысяч рублей в бывшем пищеблоке.



В поликлинике создан колл-центр, и на прием к узким специалистам можно записаться чаще, чем раз в месяц. На час удлинен рабочий день, поликлиника открыта и по субботам.



Впрочем, нагрузка на одного терапевта в поликлинике, по словам главного врача районной больницы Сергея Мотина, все равно в среднем составляет 23 пациента.

— В поликлинике достаточно врачей? — спросили у Сергея Мотина.

— Если по одному врачу — есть все. Но нам желательно по два. Есть окулист, есть гинеколог, педиатры, неврологи. Кадровый голод есть везде, — ответил главврач.



Пациенты, увидев журналистов и депутатов шептались, что пришли на прием в удачный день. На вопросы же, как оценивают работу поликлиники, отвечали, что положительно.

— Сейчас хорошо стала работать. К травматологу ходим, нам нравится, — рассказала одна из пациенток.

— К узким специалистам теперь несложно записаться. Надо подойти в регистратуру, в течение двух недель перезванивают и говорят, когда прийти, — сказала другая женщина.



— Были проблемы с очередями, были проблемы с отсутствием инфекционного отделения для температурящих больных и больных COVID-19, сегодня эти вопросы решены. Изменена система записи на прием, появился журнал ожидания. Человек в любое время может записаться на прием к узкому специалисту, — оценила увиденное депутат Лариса Ксенофонтова.

Депутаты намерены следить за ситуацией в поликлинике и дальше.


16 796
#поликлиника #депутаты
4

Комментарии (16)

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нквд

5 минут назад
ну ну, проголосовали за капитализм пожинайте плоды
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аналитик

7 минут назад
так еще и полис сегодня потребовали . хотя по закону он не нужен
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Брежнев

7 минут назад
Лечитесь дома, нечего требовать от государства
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аналитик

8 минут назад
Я там был сегодня это отстой гардероб на 2 ом этаже . сначало туда что бы раздеться потом опять на первый этаж в доврачебный кабинет . потом на третий этаж на прививку потом опять на первый этаж в доврачебный потом опять на второй в гардероб измываются над людми
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777

11 минут назад
ну ну, пиши кому хочешь. а мы будем работать там, где деньги платят. Или ты за бесплатно работаешь? А медики должны лапу сосать?
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Да уж!

13 минут назад
главного врача бы им хорошего
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ну ну

14 минут назад
кадровый голод??? не пробовали частные клиники сократить? вот там нет кадрового голода. Врачи уже даже на приемах говорят идите в платную. может нам уже коллективное письмо от жителей города написать президенту? может тогда врачи появятся? у нас областная уже проводит платные приёмы, а мы в поликлинике очередь к неврологу 1,5 мес. ждали, не дождались пришлось идти в платную. во всех поликлиниках одинаковая картина огромные очереди, врачей нет.
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ГОСТЬ53

17 минут назад
Да вы в Грязях не были!!! с октября к травматологу не могу записаться. Удалось вот только на 15 февраля!!! Хожу на работу при этом, хромаю, проблемы с тазобедренным суставом, МРТ еще в сентябре сделала платно, разумеется. Как до пенсии дожить, если мне в этом году только 55 ????? с таким развалившимся здравоохранением!
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Оптимизация - это, на самом деле, ликвидация!

17 минут назад
Ветеран, скоро наше здравоохранение "оптимизируют" настолько, что оно просто-напросто перестанет существовать!
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Cлава

46 минут назад
Отвратительная поликлиника нужно было сдать только анализы хамоватые некомпетентные сотрудники регистратуры перегавкались со всеми а с кровью еще интересней придешь во вторник взять направление запишут только на пятницу а то и на понедельник раньше такого безобразие не было с 4-той если сегодня взял направление завтра уже сдал анализы я очень недоволен объединением
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