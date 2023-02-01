сегодня, 15:13
«23 пациента на врача в день»: поликлиника № 2 сумела сократить очереди, но врачей ей не хватает
Депутаты Липецкого областного Совета сегодня проверяли работу поликлиники № 2 в Сырском Руднике. После закрытия соседней поликлиники № 4, здание которой находится в аварийном состоянии, число пациентов второй поликлиники резко выросло. Начались жалобы на качество обслуживания и прием узких специалистов — запись к ним проводилась только раз в месяц.
В поликлинике создан колл-центр, и на прием к узким специалистам можно записаться чаще, чем раз в месяц. На час удлинен рабочий день, поликлиника открыта и по субботам.
Впрочем, нагрузка на одного терапевта в поликлинике, по словам главного врача районной больницы Сергея Мотина, все равно в среднем составляет 23 пациента.
— В поликлинике достаточно врачей? — спросили у Сергея Мотина.
— Если по одному врачу — есть все. Но нам желательно по два. Есть окулист, есть гинеколог, педиатры, неврологи. Кадровый голод есть везде, — ответил главврач.
Пациенты, увидев журналистов и депутатов шептались, что пришли на прием в удачный день. На вопросы же, как оценивают работу поликлиники, отвечали, что положительно.
— Сейчас хорошо стала работать. К травматологу ходим, нам нравится, — рассказала одна из пациенток.
— К узким специалистам теперь несложно записаться. Надо подойти в регистратуру, в течение двух недель перезванивают и говорят, когда прийти, — сказала другая женщина.
— Были проблемы с очередями, были проблемы с отсутствием инфекционного отделения для температурящих больных и больных COVID-19, сегодня эти вопросы решены. Изменена система записи на прием, появился журнал ожидания. Человек в любое время может записаться на прием к узкому специалисту, — оценила увиденное депутат Лариса Ксенофонтова.
Депутаты намерены следить за ситуацией в поликлинике и дальше.
нквд
аналитик
Брежнев
аналитик
777
Да уж!
ну ну
ГОСТЬ53
Оптимизация - это, на самом деле, ликвидация!
Cлава