Происшествия

сегодня, 17:42

Погоня за пьяным лихачом попала на видео

6 1033
#ПДД #нарушение
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В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Мерседеса», оказавшего при задержании сопротивление.

На перекрёстке улиц Космонавтов и Циолковского сотрудники ГИБДД заметили «Мерседес», водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Автоинспекторы предъявили водителю требование об остановке, которое он проигнорировал. Началось преследование.

«Водитель продолжал движение, неоднократно выезжая на полосу встречного движения, а также игнорируя запрещающие сигналы светофора. После непродолжительной погони полицейским удалось остановить легковушку, когда та заехала в тупик. Водитель категорически отказался от общения с сотрудниками ГИБДД и заблокировал двери машины. При задержании нарушитель оказал сопротивление и совершил наезд на полицейского, пытавшегося вытащить его из автомобиля. У мужчины имелись явные признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Мужчина был отстранён от права управления, машина отправлена на специализированную стоянку.

Оказалось, что 42-летний водитель ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а также составлено сразу пять административных протоколов по части 1 статьи 12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора», части 2 статьи 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Мужчина был отстранён от права управления, машина отправлена на специализированную стоянку.
6 1033
#ПДД #нарушение
2

Комментарии (6)

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Как гость
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123

3 минуты назад
48, там штраф-то небольшой будет. А вот если дело доведут до конца, то конфискация авто, + 2 года за повторное нарушение, + сопротивление и легкое повреждение сотрудника, там на одних адвокатах разорится.
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Алкан лтз

4 минуты назад
За пьянку за рулем для физ лиц 100000 штраф! Либо 5 лет тюрьмы! А для юрид лиц 400000 либо срок 5 лет!И поверте это сработает! Народ меньше пить будит!
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Деловой то,

22 минуты назад
отнять Мерседес.
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гость

31 минуту назад
по жёстче с такими тв..рями, из-за них потом смертя надорогах
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Правда

32 минуты назад
Думал как на инотазе,то крутой.Наше Гибдд даже нагнуло сенатора.
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48

32 минуты назад
я думал в спортивке это задержаный... А за рядность на повороте почему штрафа нет? Или только трезвым выписывают 500р?
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