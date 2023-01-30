Общество

39 минут назад

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

361
#отключение воды
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На шести улицах Липецка отключат холодную воду

31 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отключения холодной воды столкнутся потребители шести улиц, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дом № 6 по улице Папина, частный сектор улиц Б. хмельницкого, Достоевского, Крылова. Цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 6 по улице Папина.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3 по бульвару Есенина, №№ 18, 20, 22, 24, 26 по улице Меркулова. Подвоз воды организуют по адресу: бульвар Есенина, 3.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

31 января «Липецкэнерго» также проведет ремонтные работы на электрических сетях. С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 1а, 1л по улице адмирала Макарова, №№ 1, 2 на площади Металлургов, №№ 3, 5, 7, 33а по улице Смургиса, №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 8, 18, 147, 157 по улице Студеновской, № 2а по улице Пролетарской, № 4 по улице Рудной, № 111 по улице Дубовой. Кроме того, обесточат улицы Арктическую, Салтыкова-Щедрина, Интернациональную, Ленина, 70 лет Октября, сообщили в компании.
361
#отключение воды
2

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