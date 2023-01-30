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В Пакистане в результате теракта в мечети погибли 28 и пострадали свыше 150 человек

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#взрыв в мечети #Пакистан

В результате погибли не менее 28 человек, более 150 пострадали.

Число погибших в результате взрыва в мечети в Пакистане возросло до 28 человек, - передает РЕН ТВ со ссылкой на местное телевидение.

Количество пострадавших увеличилось до 150 человек.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 90 пострадавших.

СМИ пишут со ссылкой на очевидцев, что в мечети находилось около 120 человек, в основном представители полиции и армии. При взрыве здание частично обрушилось, - пишет "Российская газета".

Взрыв прогремел около 13:40 во время молитвы Зухр.

В Интернете были опубликованы кадры с места происшествия.

Сообщалось, что от ударной волны часть крыши обрушилась.
87
#взрыв в мечети #Пакистан

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