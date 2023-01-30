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Исследование: липчане банкротились на 25% чаще
Суды признали банкротами в 2022 году 2474 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области – на 25,1% больше, чем в 2021 году. Годом ранее процедуру реализации имущества вводили в отношении 1977 жителей Липецкой области.
По данным аналитиков «Федресурса» граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 96,7% случаев в 2022 году (94,9% в 2021). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,2% (была 3,9%), ФНС России – 1% (была 1,1%).
В пересчете количества банкротств на численность населения в России за 2022 год было 191 новых банкрота на 100 тысяч населения. В Липецкой области этот показатель, как и годом ранее, был выше – 222 банкротства на 100 тысяч жителей. Лидерами среди регионов стали Пензенская область (342 банкрота на 100 тысяч населения региона), Калужская область (324), Ульяновская область (320), Самарская область (305), Республика Калмыкия (300).