Исследование: липчане банкротились на 25% чаще

Суды признали банкротами в 2022 году 2474 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области – на 25,1% больше, чем в 2021 году. Годом ранее процедуру реализации имущества вводили в отношении 1977 жителей Липецкой области.

В целом по России банкротами в 2022 году признали 278 137 человек, что на 44,2% больше, чем в 2021 году. Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с 1октября 2015 года по 31 декабря 2022 года несостоятельными стали уже 753 250 граждан. В Липецкой области с начала действия этой процедуры банкротами оказались 6359 человек.



По данным аналитиков «Федресурса» граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 96,7% случаев в 2022 году (94,9% в 2021). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,2% (была 3,9%), ФНС России – 1% (была 1,1%).



В пересчете количества банкротств на численность населения в России за 2022 год было 191 новых банкрота на 100 тысяч населения. В Липецкой области этот показатель, как и годом ранее, был выше – 222 банкротства на 100 тысяч жителей. Лидерами среди регионов стали Пензенская область (342 банкрота на 100 тысяч населения региона), Калужская область (324), Ульяновская область (320), Самарская область (305), Республика Калмыкия (300).