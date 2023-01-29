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Глубокая яма образовалась у ТЦ в Воронеже
«Портал в никуда» появился на тротуаре напротив торгового центра «Атмосфера», соседствующего с «Галереей Чижова». Местный житель заглянул в глубокую яму и снял её на видео, сообщает МОЁ-Воронеж.
В комментариях к видео воронежцы пошутили, что это новый подземный переход, который ведёт к цирку. Или чёрный вход на подземную парковку. Или старт строительства метро.
В управе Ленинского района рассказали, что заметили «портал» в тот же день, что и пешеход. Сотрудники районного комбината благоустройства наткнулись на него во время «мониторинга санитарного состояния территории».
Коммунальщики оперативно засыпали яму песком и установили на её месте поддон и сигнальную ленту. Также они направили информацию специалистам, которые могут восстановить покрытие.
В комментариях к видео воронежцы пошутили, что это новый подземный переход, который ведёт к цирку. Или чёрный вход на подземную парковку. Или старт строительства метро.
В управе Ленинского района рассказали, что заметили «портал» в тот же день, что и пешеход. Сотрудники районного комбината благоустройства наткнулись на него во время «мониторинга санитарного состояния территории».
Коммунальщики оперативно засыпали яму песком и установили на её месте поддон и сигнальную ленту. Также они направили информацию специалистам, которые могут восстановить покрытие.