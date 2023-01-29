Происшествия

сегодня, 12:19

В Липецке горел автомобиль, владельцы говорят о поджоге

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#поджог

На улице Зои Космодемьянской накануне вечером сгорела машина. Возможно автомобиль подожгли.

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Накануне вечером в Липецке на улице Зои Космодемьянской горел автомобиль «Хёндай». Владельцы машины уверены, что ее подожгли и просят откликнуться возможных очевидцев или водителей проезжавших по улице машин с видеорегистратором.

«Поджёг мужчина в серой куртке и голубой шапке. Ориентировочное время 20.00 – 20.30», - пишут владельцы машины.

- 28 января в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля «Хёндай». Проводится проверка обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

Напомним, на прошедшей неделе на улице Бехтеева у ЖК «Виктория» в результате поджога сгорел автомобиль «Митсубиси». Поджигателя записали камеры наблюдения.

Фото и видео: VK.com


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#поджог

Комментарии (2)

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Животиков Володя

13 минут назад
владелец авто из окон своего дома снимает как горит его автомобиль, феерическое зрелище
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Увд по Липецкой Области

сегодня, 12:38
Поджоги автотранспорта в городе Липецке не носят массового характера !!! Хоть и горят каждую неделю )))
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