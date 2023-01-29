Происшествия
сегодня, 12:19
В Липецке горел автомобиль, владельцы говорят о поджоге
На улице Зои Космодемьянской накануне вечером сгорела машина. Возможно автомобиль подожгли.
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Накануне вечером в Липецке на улице Зои Космодемьянской горел автомобиль «Хёндай». Владельцы машины уверены, что ее подожгли и просят откликнуться возможных очевидцев или водителей проезжавших по улице машин с видеорегистратором.
«Поджёг мужчина в серой куртке и голубой шапке. Ориентировочное время 20.00 – 20.30», - пишут владельцы машины.
- 28 января в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля «Хёндай». Проводится проверка обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Напомним, на прошедшей неделе на улице Бехтеева у ЖК «Виктория» в результате поджога сгорел автомобиль «Митсубиси». Поджигателя записали камеры наблюдения.
Фото и видео: VK.com
«Поджёг мужчина в серой куртке и голубой шапке. Ориентировочное время 20.00 – 20.30», - пишут владельцы машины.
- 28 января в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля «Хёндай». Проводится проверка обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Напомним, на прошедшей неделе на улице Бехтеева у ЖК «Виктория» в результате поджога сгорел автомобиль «Митсубиси». Поджигателя записали камеры наблюдения.
Фото и видео: VK.com
Животиков Володя
Увд по Липецкой Области