Безобразные оборона и игра в большинстве: липецкие хоккеисты проиграли первый домашний матч года

Отрыв от зоны плей-офф теперь вырос до 4-х очков.

Липецкие хоккеисты в первой домашней игре-2023 уступили «ЭкоНиве-Бобров» из Воронежской области – 2:5.

Гости вышли на лёд «Звёздного» в ранге 3-й команды Западной конференции НМХЛ, но место в плей-офф себе ещё не гарантировали, были готовы бороться за каждую шайбу. «Липецк» же вообще вывалился из «восьмёрки» и чтобы покинуть несчастливое 9-е место команде Андрея Лунёва срочно нужны победы.

Но едва команды сыграли половину первого периода, как на табло горел счёт – 2:0 в пользу гостей, по разу отличившихся в равных составах и в большинстве.

А вот липчане никак не могли извлечь пользы, получив численное преимущество. Ва раза в первом и трижды во втором игроки «ЭкоНивы-Боброва» словно давали нам шанс – ни в какую. Только с пятой попытки липчане разыграли «лишнего»: отличился Артур Коростилёв.

Гости быстро восстановили разницу в счёте – 3:1, затем у нас вновь отличилось второе звено - с передачи Коростилёва у липчан отличился Артём Бякин – 3:2, но этот успех у хозяев стал последним.

Вернее, спустя пару минут Василий Балмашнов отправил шайбу в сетку ворот воронежцев, но после длительного изучения видеоповтора судьи посчитали, что она была отправлена в ворота ногой.

А на последней минуте второго периода был забит самый красивый гол в матче: форвард хозяев Данила Ульянин из левого круга вбрасывания в одно касание вонзил шайбу в «девятку», словно в угольное ушко – 4:2.

Эта шайба заметно облегчила жизнь гостям в третьем периоде и позволяла чувствовать себя уверенно. Последним шансом для нашей команды стало очередное удаление у гостей, липчане поменяли Егора Файбышева на полевого хоккеиста, но пропустили в большинстве в пустые ворота. Перед этим Даниил Зубков броском задел перекладину чужих ворот, липчане выпустили шайбу в среднюю зону, Александр Лапин по нашим пустым воротам не попал, а Илья Епишев добил отскочившую от борта шайбу, оформив «дубль».

Завтра в 17:00 в «Звездном» пройдёт повторная игра. В случае выигрыша «ЭкоНива-Бобров» обеспечит себе место в плей-офф, а у липчан отрыв до 8-го места до 4-х очков, шансы пока есть, но они тают.

МХК «Липецк» - «ЭкоНива-Бобров» (Воронежская область) – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1).

Шайбы: 0:1 – Дм.А.Тимофеев (Гапочкин), 07:04. 0:2 – Н.Забелин (А.Лапин, Гребцов), 11:04, бол. 1:2 – Коростилёв (Хараб, П.Копытин), 27:53, бол. 1:3 – Епишев (Дм.А.Тимофеев, Макс.Киселёв), 28:34. 2:3 – Арт.Бякин (Коростилёв), 31:53. 2:4 – Дан.Ульянин (Дм.А.Тимофеев, макс.Киселёв), 39:24. 2:5 – Епишев (А.Лапин), 59:32, мен. в пустые ворота.

Вратари: Файбышев (00:00 – 58:17) – Анат.Смирнов.

Штраф: 6 – 14. Броски: 40 – 34. Вбрасывания: 22 – 38.

28 января. Липецк. ДС «Звездный». 1023 зрителя.