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9 минут назад

В Дагестане нашли еще восемь мертвых краснокнижных тюленей

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Мертвых тюленей обнаружили сотрудники администрации Ленинского района Махачкалы на пляже в субботу утром, сообщила пресс-служба администрации района.

«Мёртвые тюлени снова обнаружены сотрудниками администрации Ленинского района Махачкалы этим утром», ― говорится в сообщении администрации в телеграм-канале. Об этом сообщает REGNUM

Уточняется, что туши животных оказались выброшены на побережье Каспийского моря на территории пляжа «Оазис». Как рассказал начальник отдела по управлению микрорайонами Турали и Анжи Надир Рамазанов, удалось насчитать восемь мёртвых тюленей.

В январе стало известно, что в организмах погибших еще в декабре 2022 года тюленей нашли птичий грипп. При этом пока это только предварительные исследования.

В декабре 2022 года вдоль всего Каспийского моря специалисты природоохранных структур в течение нескольких дней нашли более 2,5 тыс. мертвых тюленей. Наибольшее количество погибших особей было обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

Ученые выдвинули тогда версию о естественных причинах гибели животных, так как состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их отравлении тяжелыми металлами или пестицидами.
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