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9 минут назад
В Дагестане нашли еще восемь мертвых краснокнижных тюленей
Мертвых тюленей обнаружили сотрудники администрации Ленинского района Махачкалы на пляже в субботу утром, сообщила пресс-служба администрации района.
«Мёртвые тюлени снова обнаружены сотрудниками администрации Ленинского района Махачкалы этим утром», ― говорится в сообщении администрации в телеграм-канале. Об этом сообщает REGNUM
Уточняется, что туши животных оказались выброшены на побережье Каспийского моря на территории пляжа «Оазис». Как рассказал начальник отдела по управлению микрорайонами Турали и Анжи Надир Рамазанов, удалось насчитать восемь мёртвых тюленей.
В январе стало известно, что в организмах погибших еще в декабре 2022 года тюленей нашли птичий грипп. При этом пока это только предварительные исследования.
В декабре 2022 года вдоль всего Каспийского моря специалисты природоохранных структур в течение нескольких дней нашли более 2,5 тыс. мертвых тюленей. Наибольшее количество погибших особей было обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.
Ученые выдвинули тогда версию о естественных причинах гибели животных, так как состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их отравлении тяжелыми металлами или пестицидами.
«Мёртвые тюлени снова обнаружены сотрудниками администрации Ленинского района Махачкалы этим утром», ― говорится в сообщении администрации в телеграм-канале. Об этом сообщает REGNUM
Уточняется, что туши животных оказались выброшены на побережье Каспийского моря на территории пляжа «Оазис». Как рассказал начальник отдела по управлению микрорайонами Турали и Анжи Надир Рамазанов, удалось насчитать восемь мёртвых тюленей.
В январе стало известно, что в организмах погибших еще в декабре 2022 года тюленей нашли птичий грипп. При этом пока это только предварительные исследования.
В декабре 2022 года вдоль всего Каспийского моря специалисты природоохранных структур в течение нескольких дней нашли более 2,5 тыс. мертвых тюленей. Наибольшее количество погибших особей было обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.
Ученые выдвинули тогда версию о естественных причинах гибели животных, так как состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их отравлении тяжелыми металлами или пестицидами.