В Тербунском районе мужчина задолжал по алиментам 260 тысяч рублей

А в Долгоруковском с отца взыскали неустойку за просроченные выплаты ребёнку.

В Тербунском районе мужчина длительное время не выплачивал алименты и накопил задолженность в 260 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, судебным приставом был составлен протокол о привлечении должника к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, суд назначил ему 60 часов обязательных работ.



«Трудотерапия» побудила должника встать на правильный путь: мужчина в полном объёме оплатил задолженность по алиментам», - добавляют в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.



Сегодня же областная прокуратура сообщила, что в Долгоруковском районе у отца перед ребенком образовалась задолженность в сумме более 250 тысяч рублей. Кроме того, неустойка за просрочку выплаты алиментов с 1 января 2021 по апрель 2022 год составила более 30 тысяч рублей. Прокурор обратился в суд о взыскании неустойки, и иск был удовлетворён.