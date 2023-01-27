Общество

сегодня, 17:19

В Тербунском районе мужчина задолжал по алиментам 260 тысяч рублей

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#дети #алименты
В Тербунском районе мужчина задолжал по алиментам 260 тысяч рублей

А в Долгоруковском с отца взыскали неустойку за просроченные выплаты ребёнку.

В Тербунском районе мужчина длительное время не выплачивал алименты и накопил задолженность в 260 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, судебным приставом был составлен протокол о привлечении должника к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, суд назначил ему 60 часов обязательных работ.

«Трудотерапия» побудила должника встать на правильный путь: мужчина в полном объёме оплатил задолженность по алиментам», - добавляют в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.

Сегодня же областная прокуратура сообщила, что в Долгоруковском районе у отца перед ребенком образовалась задолженность в сумме более 250 тысяч рублей. Кроме того, неустойка за просрочку выплаты алиментов с 1 января 2021 по апрель 2022 год составила более 30 тысяч рублей. Прокурор обратился в суд о взыскании неустойки, и иск был удовлетворён.
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#дети #алименты

Комментарии (1)

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ВЕРБЛЮДОЛАМА

13 минут назад
Какой то морально - психологический инфантилизм. Известен процент разводов и всякий думает, это не про меня. Недаром при подаче заявления даётся срок на подумать. Не помню сколько, но явно надо увеличить. Во время самоизоляции, когда вынуждены были сидеть по домам, выяснилось, что даже молодожены не в состоянии находиться в одном помещении с "любимым" человеком больше трёх суток, а тут ещё дети. Многие венчаются... Повторяю, это - инфантилизм! Ну или попытка играть во взрослую жизнь, если хотите,хотя из взрослых качеств по настоящему воспитано только одно качество - эгоизм.
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