Липецкая вечЁрка: строительство нового квартала, споры о спикере и спасение лосенка

Сегодня, 27 января, мэр Евгения Уваркина заявила о том, что объявлен аукцион на застройку частного сектора, ограниченного улицами Радиаторная и Калинина, в горсовете очень надеются на следующей неделе выбрать вожака, и охотинспекторы спасли лосенка, вмерзшего в лед.