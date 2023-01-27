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Липецкая вечЁрка: строительство нового квартала, споры о спикере и спасение лосенка
Сегодня, 27 января, мэр Евгения Уваркина заявила о том, что объявлен аукцион на застройку частного сектора, ограниченного улицами Радиаторная и Калинина, в горсовете очень надеются на следующей неделе выбрать вожака, и охотинспекторы спасли лосенка, вмерзшего в лед.
Тот, кто выиграет аукцион, должен будет за 10-ть лет построить новый микрорайон с сопутствующей социальной инфраструктурой на площади чуть больше восьми гектаров. Жители могут посмотреть, где будут возводить новые дома.
— Но самое главное же — человейники не так ли? Что-то я не слышу о создании нового парка, театра, здания музея в Липецке. Только человейники в центре, — написал Гениальный генплановец.
— Давно пора. Только застраивать надо домами малой этажности, — считает Андрей.
Накануне председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев официально сложил с себя полномочия, желание об этом он выразил еще в ноябре прошлого года. И до сих пор ему не нашли замены. Пока должность руководителя с приставкой и. о. перешла первому заму Борису Понамареву, который возглавлять горсовет не стремится.
В здании на Советской, 22 ждут предложения от самой крупной фракции в горсовете. Надеются, что «Единая Россия» выйдет с предложением выбрать спикера уже 31 января, на первой в этом году сессии горсовета. В списке претендентов по-прежнему Евгения Фрай, Станислав Каменецкий и Дмитрий Гладышев. Председатель горсовета, вроде, второй человек в Липецке, но новость почти не заинтересовала читателей. И так бывает.
— Кто все эти люди? — спросил комментатор.
Зато в мэрии снова сообщили о новом назначении. Председателем городского департамента ЖКХ стала Ирина Вербецкая, GOROD48 это предсказывал еще в прошлом году, заметив, что высшее руководство липецкой мэрии становится все более женским. Семь из десяти департаментов теперь возглавляют дамы, а в замах у Евгении Уваркиной только один мужчина — Вадим Негробов.
И немного добрых новостей на ночь. В Яманском заказнике охотинспекторы спасли лосенка. Он вмерз в лед на болоте. Мужчины осмотрели животное и отпустили его в лес.
— Спасибо мужикам, просто молодцы, — поблагодарил Вася.
Фото: пресс-служба управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области
А сотрудники приюта для животных «Счастливый берег» в Липецке сняли кота с сосны.
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