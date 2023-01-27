Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: строительство нового квартала, споры о спикере и спасение лосенка

5 565
#вечЁрка #застройка #горсовет #лосенок
Липецкая вечЁрка: строительство нового квартала, споры о спикере и спасение лосенка

Сегодня, 27 января, мэр Евгения Уваркина заявила о том, что объявлен аукцион на застройку частного сектора, ограниченного улицами Радиаторная и Калинина, в горсовете очень надеются на следующей неделе выбрать вожака, и охотинспекторы спасли лосенка, вмерзшего в лед.

То, о чем говорили уже не одно десятилетие, похоже, сдвинулось с мертвой точки. Мэр Евгения Уваркина сегодня сообщила, что объявлен аукцион на комплексное развитие квартала в районе улиц Радиаторная и Калинина. Сейчас там 57 индивидуальных домов, 14 многоэтажек и пять нежилых объектов.

Тот, кто выиграет аукцион, должен будет за 10-ть лет построить новый микрорайон с сопутствующей социальной инфраструктурой на площади чуть больше восьми гектаров. Жители могут посмотреть, где будут возводить новые дома.

Фото: пресс-служба мэрии Липецка
Новость сильно заинтересовала читателей GOROD48, они оставили полсотни комментариев. Пока недовольны. Липчане опасаются, что район в центре города превратится в очередной человейник, а хотелось бы получить красивый благоустроенный квартал с невысокими домами.

— Но самое главное же — человейники не так ли? Что-то я не слышу о создании нового парка, театра, здания музея в Липецке. Только человейники в центре, — написал Гениальный генплановец.

— Давно пора. Только застраивать надо домами малой этажности, — считает Андрей.

Накануне председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев официально сложил с себя полномочия, желание об этом он выразил еще в ноябре прошлого года. И до сих пор ему не нашли замены. Пока должность руководителя с приставкой и. о. перешла первому заму Борису Понамареву, который возглавлять горсовет не стремится.

В здании на Советской, 22 ждут предложения от самой крупной фракции в горсовете. Надеются, что «Единая Россия» выйдет с предложением выбрать спикера уже 31 января, на первой в этом году сессии горсовета. В списке претендентов по-прежнему Евгения Фрай, Станислав Каменецкий и Дмитрий Гладышев. Председатель горсовета, вроде, второй человек в Липецке, но новость почти не заинтересовала читателей. И так бывает.

— Кто все эти люди? — спросил комментатор.

Зато в мэрии снова сообщили о новом назначении. Председателем городского департамента ЖКХ стала Ирина Вербецкая, GOROD48 это предсказывал еще в прошлом году, заметив, что высшее руководство липецкой мэрии становится все более женским. Семь из десяти департаментов теперь возглавляют дамы, а в замах у Евгении Уваркиной только один мужчина — Вадим Негробов.

И немного добрых новостей на ночь. В Яманском заказнике охотинспекторы спасли лосенка. Он вмерз в лед на болоте. Мужчины осмотрели животное и отпустили его в лес.

— Спасибо мужикам, просто молодцы, — поблагодарил Вася.



Фото: пресс-служба управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области

А сотрудники приюта для животных «Счастливый берег» в Липецке сняли кота с сосны.



5 565
#вечЁрка #застройка #горсовет #лосенок

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Koммунист

50 минут назад
Нам нужен новый обком
ответить

Видели

сегодня, 20:43
Университетский! Пустят туда Тучкова, он там застроит... с потолками 2.5м - скальпом чиркать потолок, 25 этажей - привет инопланетянам...зато цена будет, как в Дубаи
ответить

777

сегодня, 20:38
Хороший квартал должен быть хорошая транспортная развязка парки скверы набережная ТРЦ Лента роскошное расположение посмотрю по ценам может быть здесь буду жить если дома будут эконом класса.
ответить

чёткий

сегодня, 20:35
Трущобы в центре,-это креативно....Как в Мумбаи.
ответить

Алкан с 15-го

сегодня, 20:33
А бывший вытрезвитель снесут или оставят?
ответить

Еще в рубрике

Липчанам рекомендуют не пользоваться мостом на улице 40 лет Октября
#мост
11
Липчанам рекомендуют не пользоваться мостом на улице 40 лет Октября

сегодня, 18:55

Общество
В Тербунском районе мужчина задолжал по алиментам 260 тысяч рублей
#дети #алименты
2
В Тербунском районе мужчина задолжал по алиментам 260 тысяч рублей

сегодня, 17:19

Общество
Завтра в Липецкой области еще один бесснежный день
#погода
5
Завтра в Липецкой области еще один бесснежный день

сегодня, 16:22

Общество
Липчане требуют эксгумации тела погибшего в СВО сына
#спецоперация #Украина
Липчане требуют эксгумации тела погибшего в СВО сына

сегодня, 16:20

Общество
В субботу в районе Левого берега отключат холодную воду
В субботу в районе Левого берега отключат холодную воду

сегодня, 16:16

Общество
Данковчанин судится с банком из-за обмена долларов на рубли
#валюта #банк
6
Данковчанин судится с банком из-за обмена долларов на рубли

сегодня, 15:32

Общество