Общество

сегодня, 11:08

Липецкие лесники спасли вмерзшего в болото лосёнка

8 1637
#спасение животного
7
Липецкие лесники спасли вмерзшего в болото лосёнка

В Яманском заказнике лосенок не смог перебраться через болото, обессилил, упал и вмерз в лед

Лосенка обнаружили госинспекторы Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Лесники срочно приступили к операции по спасению лосенка.

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После спасения и осмотра животное выпустили в лес.

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В Управлении по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, напомнили, что в случае обнаружения животных, оказавшиеся в бедственном положении, нужно сообщить по телефону горячей линии 8 (4742) 20-38-80.

Фото пресс-службы Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области
8 1637
#спасение животного
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Комментарии (8)

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Евгений

13 минут назад
Зелёный мир, надо срочно в пдн обратится и в опеку заодно
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Однако

15 минут назад
От лося лосёнок, от свиньи поросёнок...
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Тур

15 минут назад
Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области Аффтар,в этом управлении нет лесников. Там охотинспекторы,а а лесники в упр. Лесного хозяйства области.
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обессилИл

57 минут назад
Бедный
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Анатолий

сегодня, 11:38
Маму они и завалили
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Во всем мире мракобесие , а у нас

сегодня, 11:29
Пока живут такие люди -добрые и неравнодушные -Россия спасется и будет жива !
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Зелёный мир

сегодня, 11:27
А где его мама? Почему ребенок гуляет в лесу один?
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.

сегодня, 11:19
Спасибо
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