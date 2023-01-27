Общество
сегодня, 11:08
Липецкие лесники спасли вмерзшего в болото лосёнка
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В Яманском заказнике лосенок не смог перебраться через болото, обессилил, упал и вмерз в лед
Лосенка обнаружили госинспекторы Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Лесники срочно приступили к операции по спасению лосенка.
После спасения и осмотра животное выпустили в лес.
В Управлении по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, напомнили, что в случае обнаружения животных, оказавшиеся в бедственном положении, нужно сообщить по телефону горячей линии 8 (4742) 20-38-80.
Фото пресс-службы Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области
После спасения и осмотра животное выпустили в лес.
В Управлении по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, напомнили, что в случае обнаружения животных, оказавшиеся в бедственном положении, нужно сообщить по телефону горячей линии 8 (4742) 20-38-80.
Фото пресс-службы Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области
8 1637
Евгений
Однако
Тур
обессилИл
Анатолий
Во всем мире мракобесие , а у нас
Зелёный мир
.