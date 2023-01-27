Липецкие лесники спасли вмерзшего в болото лосёнка

В Яманском заказнике лосенок не смог перебраться через болото, обессилил, упал и вмерз в лед

Фото пресс-службы Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области

Лосенка обнаружили госинспекторы Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Лесники срочно приступили к операции по спасению лосенка.После спасения и осмотра животное выпустили в лес.В Управлении по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, напомнили, что в случае обнаружения животных, оказавшиеся в бедственном положении, нужно сообщить по телефону горячей линии 8 (4742) 20-38-80.