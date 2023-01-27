Общество

54 минуты назад

«Нет оснований не выбрать спикера горсовета на сессии во вторник»

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#Липецкий горсовет
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«Нет оснований не выбрать спикера горсовета на сессии во вторник»

В списке сменщиков Александра Афанасьева – те же люди: Евгения Фрай, Станислав Каменецкий, Александр Гладышев.

Вчера Александр Афанасьев официально сложил полномочия председателя Липецкого горсовета. Должность спикера с приставкой и.о. перешла первому заместителю председателя горсовета Борису Понамореву.

Но когда в горсовете появится председатель без приставки и.о.?

– Если фракция «Единой России» выйдет с предложением выбрать спикера уже 31 января, на первой в этом году сессии горсовета, – ответил на вопрос GOROD48 Борис Понаморев (у него самого, по его словам, нет стремления возглавить горсовет).

Такого же мнения придерживается и отставник, Александр Афанасьев. Несмотря на то, что он стал простым депутатом, одним из 36-ти, Афанасьев остался первым заместителем секретаря Липецкого регионального отделения «Единой России» и руководителем депутатской группы «ЕР» в горсовете (в ней – 34 члена).

– Нет оснований не выбрать спикера горсовета на ближайшей сессии во вторник, – так ответил Александр Афанасьев на вопрос GOROD48 о его преемнике.

В списке кандидатов в спикеры – те же депутаты горсовета, о которых мы писали ранее: директор благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие», вице-спикер горсовета Евгения Фрай, Станислав Каменецкий (гендиректор ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД») и Дмитрий Гладышев (директор гимназии «Перспектива»).

P.S. В городском Совете сменился и руководитель аппарата – Дарью Башаеву заменила Галина Белкина, прежде работавшая начальником Липецкого ЗАГСа.
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#Липецкий горсовет
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