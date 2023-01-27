В России
27 минут назад
Новые регионы перейдут на московское время
Соответствующий законопроект внесли в правительство.
Новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - перейдут на московское время, - говорится в официальном Telegram-канале Минпромторга РФ.
"Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в её состав 4 новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что соответствующий проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ "Об исчислении времени" уже внесен в правительство РФ.
"Ранее все четыре региона жили по киевскому времени, UTC+2 (на час меньше, чем в Москве) и UTC+3 летом. В настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепляет этот порядок нормативно", - отмечается в сообщении.
5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. С 23 по 27 сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ,- передает ТАСС.
"Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в её состав 4 новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что соответствующий проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ "Об исчислении времени" уже внесен в правительство РФ.
"Ранее все четыре региона жили по киевскому времени, UTC+2 (на час меньше, чем в Москве) и UTC+3 летом. В настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепляет этот порядок нормативно", - отмечается в сообщении.
5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. С 23 по 27 сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ,- передает ТАСС.