В России

27 минут назад

Новые регионы перейдут на московское время

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#московское время #ДНР #ЛНР

Соответствующий законопроект внесли в правительство.

Новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - перейдут на московское время, - говорится в официальном Telegram-канале Минпромторга РФ.

"Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в её состав 4 новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что соответствующий проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ "Об исчислении времени" уже внесен в правительство РФ.

"Ранее все четыре региона жили по киевскому времени, UTC+2 (на час меньше, чем в Москве) и UTC+3 летом. В настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепляет этот порядок нормативно", - отмечается в сообщении.

5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. С 23 по 27 сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ,- передает ТАСС.
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#московское время #ДНР #ЛНР

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