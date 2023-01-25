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«Вынес мастера спорта, со вторым пришлось труднее» - липецкие боксёры сверкнули в ЦФО

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#Бокс
«Вынес мастера спорта, со вторым пришлось труднее» - липецкие боксёры сверкнули в ЦФО

Остановить наших парней смогли только самые титулованные участники, но две путёвки на первенство России всё равно наши.

В первенстве ЦФО по боксу в подмосковном Королёве липецкие юниоры взяли 2 «серебра», а девушки – 2 «бронзы».

В весовой категории до 63,5 кг чуть не дотянул до чемпионства Маграм Хиялов. В первом же бою наш 21-летний КМС уже сотворил мини-сенсацию, вынеся призёра первенства России мастера спорта из Рязани. Затем последовали победы над соперниками из Владимира и Твери. В финале нашего боксёра ждал ещё один мастер спорта – из Москвы, но Хиялов пару лет назад уже выигрывал у него на аналогичных соревнованиях. Однако в этот раз повторить успех не удалось: мастер оказался сильнее, оставив нашего бойца на 2-м месте.

- Проиграл, не потому что слабее, - считает тренер Маграма и старший тренер сборной Липецкой области по боксу Сергей Нефёдов, - Что-то не пошло: возможно, усталость накопилась, руки не «полетели». Всё придёт с тренировками, главное – мы в призёрах и добыта путёвка в финальный турнир первенства России.

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Маграм и его тренер Сергей Нефёдов

В той же возрастной группе 19-22 года, но в категории до 92 кг Ханар Мамедалиев в первом же бою нокаутировал соперника из Подмосковья, затем ещё один противник просто отказался с ним драться. Ученик Альберта Масякина уступил лишь в финале, но не абы кому, а местному бойцу из Королёва Егору Полцину, мастеру спорта международного класса и призёру первенства Европы среди юношей.

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Нефёдов и два "серебряных" призёра ЦФО

Девчата из Липецкой области выступали среди юниорок 15-15 лет. Ельчанка Арина Гридчина (тренер Александр Изотов) в весовой категории до 60 кг один бой выиграла и один проиграла, итог - 3-е место.

Татьяна Смольянинова из Усмани (тренер Владимир Зимин) в весе до 57 кг выиграла у двух соперник и один раз уступила, тоже получив «бронзу».

Хиялов и Мамедалиев, как финалисты ЦФО, прошли отбор на первенство России.

Остаётся добавить, что на ринг ФОК «Детский стадион» вышли около 300 отнюдь не детей, а грозных боксёров из 17-ти регионов, прошедших отбор в своих областях.

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#Бокс

Комментарии (2)

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RUKA

40 минут назад
Физкультурник, Если первенство - значит, по юниорам. У взрослых чемпионат.
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Физкультурник

сегодня, 21:10
На первенство России по юниорам или по взрослым?
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